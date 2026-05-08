СБУ: Затримано терористів, які підірвали авто у Дніпрі 7 травня

Правоохоронці затримали двох виконавців замовного теракту, які підірвали автомобіль військовослужбовця ЗСУ у Дніпрі 7 травня цього року, повідомили у Службі безпеки України.

"Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала двох виконавців замовного теракту, що стався у Дніпрі 7 травня цього року. Нагадаємо, що близько 7:30 ранку у Соборному районі прифронтового міста вибухнув припаркований автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Протягом декількох годин після вибуху співробітники СБУ ідентифікували особи виконавців підриву і затримали їх", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

Зазначається, що одного з виконавців перехопили на спробі втечі за кордон, де він сподівався сховатися від правосуддя.

Як з’ясувало розслідування, фігуранти на замовлення спецслужб РФ заклали під автомобіль українського військового саморобний вибуховий пристрій і встановили поруч телефонну камеру для відеофіксації теракту. У подальшому вибухівку було дистанційно активовано за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було споряджено бомбу.

За матеріалами справи, обидва терориста – мешканці Самарівського району Дніпропетровщини, які шукали "швидкі заробітки" у Телеграм-каналах, вони погодились підірвати авто військового ЗСУ в обмін на гроші з РФ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, сім-карти та одяг, які вони використовували під час підготовки та вчинення теракту.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.