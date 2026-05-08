Інтерфакс-Україна
Події
12:34 08.05.2026

Стартував етап наповнення даними бази цін будматеріалів

1 хв читати
Стартував етап наповнення даними бази цін будматеріалів

Стартувало наповнення даними бази цін будматеріалів, як інструмент вона може запрацювати за три місяці, повідомила у інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

"Зараз стартував етап наповнення бази цін, на першому етапі там з’являться ціни на підставі аналізу реалізованих проєктів. Другий етап, який розпочнеться у цьому місяці: виробники будівельних матеріалів самі будуть вносити дані про вартість. Нагадаю, що у контексті 305 регламенту, виробники вже мають кабінети у ЄДЕССБ, всі працюють з деклараціями і, відповідно, це наступний етап співпраці виробників з державою – наповнення бази цін, для чіткого розуміння вартості тієї чи іншої одиниці будматеріалів", – повідомила заступниця міністра.

На третьому етапі до наповнення підключиться Prozorro Market, де виключно з використанням кодифікатора буде відбуватися придбання будівельних матеріалів, а відповідні дані вносяться до бази цін.

"Отже, база цін буде динамічна, наповнюватися буде більшою частиною з трьох цих джерел, аналізуватись буде постійно, термін чинності певної інформації також буде мати місце, щоб цифри в бази цін відповідали реаліям. Ми очікуємо, що за три місяці ця база почне працювати як інструмент. Зі свого боку робимо для цього все можливе, але розуміємо, що багато залежить від замовників, учасників ринку, від виробників будівельної продукції", – наголосила Козловська.

Теги: #мінрозвитку #козловська #будматеріали #інтервю

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:22 08.05.2026
Сила права проти права сили, або в пошуках політичної волі

Сила права проти права сили, або в пошуках політичної волі

11:33 08.05.2026
Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

Засідання у Кишиневі стане каталізатором долучення ще більшої кількості країн до Угоди щодо трибуналу по агресії – виконавчий директор IBA

11:17 08.05.2026
Ці рішення стимулюватимуть міста навести лад з містобудівною документацією, це сигнал рухатися вперед – заступниця міністра розвитку громад та територій Козловська

Ці рішення стимулюватимуть міста навести лад з містобудівною документацією, це сигнал рухатися вперед – заступниця міністра розвитку громад та територій Козловська

11:02 08.05.2026
Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

Міжнародне право зіткнулося з критичним часом, для захисту світового порядку потрібна політична воля – виконавчий директор IBA

10:50 08.05.2026
Переслідування воєнних злочинців РФ на національному рівні заслуговує найвищої оцінки – виконавчий директор IBA

Переслідування воєнних злочинців РФ на національному рівні заслуговує найвищої оцінки – виконавчий директор IBA

18:28 07.05.2026
Мінрозвитку напрацьовує механізми розблокування рахунків ТКЕ та збільшення їхньої частки коштів – директор департаменту

Мінрозвитку напрацьовує механізми розблокування рахунків ТКЕ та збільшення їхньої частки коштів – директор департаменту

18:11 07.05.2026
Об'єкти тепло- та водопостачання на 80% забезпечені резервними джерелами живлення – представник Мінрозвитку

Об'єкти тепло- та водопостачання на 80% забезпечені резервними джерелами живлення – представник Мінрозвитку

13:00 05.05.2026
Голова НАДС Алюшина: Все, що запланувала на посаді, я виконала, тож настав час рухатися далі

Голова НАДС Алюшина: Все, що запланувала на посаді, я виконала, тож настав час рухатися далі

12:13 05.05.2026
Алюшина не має наміру продовжувати роботу в НАДС після завершення контракту у травні

Алюшина не має наміру продовжувати роботу в НАДС після завершення контракту у травні

11:44 05.05.2026
Голова НАДС Алюшина: норма про обов'язковий досвід військової служби для вступу на держслужбу певною мірою дискримінує

Голова НАДС Алюшина: норма про обов'язковий досвід військової служби для вступу на держслужбу певною мірою дискримінує

ВАЖЛИВЕ

У Києві очікують представників Трампа на рубежі весни – літа – Зеленський після розмови з Умєровим

Зеленський в День пам'яті та перемоги над нацизмом: через 81 рік ми знову змушені зупиняти тотальне зло

За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

Від початку війни загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів України, понад 43 тис. поранено – керівник "департаменту війни"

Зеленський: у Ярославлі уражено об'єкт нафтової сфери, що має значення для фінансування війни РФ

ОСТАННЄ

У Києві очікують представників Трампа на рубежі весни – літа – Зеленський після розмови з Умєровим

Шлях Camino Ruteno офіційно долучили до Європейської федерації шляхів святого Якова

Петиція про запровадження допомоги цивільним у Києві у разі поранення під час обстрілів не набрала необхідних голосів

"Азов" створює санітарну зону на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення

Запрошення для участі в НМТ уже можна завантажити з персональних кабінетів учасників – УЦОЯО

Росія відмовила іноземним журналістам в акредитації на парад 9 травня – ЗМІ

СБУ: Затримано терористів, які підірвали авто у Дніпрі 7 травня

У Києві чоловік загинув після падіння з 11-го поверху, поліція встановлює обставини

Росія терміново розгортає 4 додаткові полки для протидії українським безпілотникам – Сирський

МВС: Радіаційний фон в Україні у межах норми

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА