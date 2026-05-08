Стартував етап наповнення даними бази цін будматеріалів

Стартувало наповнення даними бази цін будматеріалів, як інструмент вона може запрацювати за три місяці, повідомила у інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

"Зараз стартував етап наповнення бази цін, на першому етапі там з’являться ціни на підставі аналізу реалізованих проєктів. Другий етап, який розпочнеться у цьому місяці: виробники будівельних матеріалів самі будуть вносити дані про вартість. Нагадаю, що у контексті 305 регламенту, виробники вже мають кабінети у ЄДЕССБ, всі працюють з деклараціями і, відповідно, це наступний етап співпраці виробників з державою – наповнення бази цін, для чіткого розуміння вартості тієї чи іншої одиниці будматеріалів", – повідомила заступниця міністра.

На третьому етапі до наповнення підключиться Prozorro Market, де виключно з використанням кодифікатора буде відбуватися придбання будівельних матеріалів, а відповідні дані вносяться до бази цін.

"Отже, база цін буде динамічна, наповнюватися буде більшою частиною з трьох цих джерел, аналізуватись буде постійно, термін чинності певної інформації також буде мати місце, щоб цифри в бази цін відповідали реаліям. Ми очікуємо, що за три місяці ця база почне працювати як інструмент. Зі свого боку робимо для цього все можливе, але розуміємо, що багато залежить від замовників, учасників ринку, від виробників будівельної продукції", – наголосила Козловська.