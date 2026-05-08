11:52 08.05.2026
У Києві чоловік загинув після падіння з 11-го поверху, поліція встановлює обставини
Правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка в Оболонському районі столиці, повідомив відділ комунікації поліції Києва.
"За попередньою інформацією, чоловік випав з вікна одинадцятого поверху багатоповерхівки та від отриманих тілесних ушкоджень загинув до прибуття лікарів", – зазначили у телеграм-каналі поліції.
За інформацією правоохоронців, на місці події працюють слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції, оперативники та судово-медичний експерт.
Особа загиблого та всі обставини події наразі встановлюються.