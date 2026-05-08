11:46 08.05.2026

Росія терміново розгортає 4 додаткові полки для протидії українським безпілотникам – Сирський

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський повідомив, що росіяни нарощують постачання у війська ударних дронів, а також розгортають додаткові підрозділи.

"Ворог терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії нашим ударним безпілотникам. Посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю", – написав Сирський в телеграм-каналі.

Крім того, відомо що на 2026 рік росія планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів. Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами.

"Фактично росіяни масштабують свої війська БпС, копіюючи українські рішення – технічні, тактичні й організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях", – підкреслив головнокомандувач.

Попри це, наголосив він, Сили оборони продовжують утримувати ініціативу та задавати темп.

"Наша перевага у FPV-дронах зростає. Починаючи з грудня, вже п’ятий місяць поспіль лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкоджують більше окупантів, ніж росія встигає мобілізувати до своєї армії", – зазначив Сирський.

Так, лише протягом квітня українськими безпілотними комплексами було виконано майже 357 тисяч бойових завдань, уражено понад 160,7 тисячі верифікованих цілей (на 2% більше, ніж у березні), подавлено понад 7,7 тисячі позицій ворожих пілотів БпАК. Крім того, засобами Middle Strike на дистанції 20-250 км уражено 424 об’єкти противника.

"Війна постійно змінюється. Противник адаптується, шукає нові способи протидії нашим сильним сторонам. Тому ми маємо діяти швидше, гнучкіше та технологічніше. Серед ключових завдань – підвищення ефективності радіоелектронної боротьби, нарощення використання наземних роботизованих РЕБ-платформ та ревізія ефективності індивідуальних засобів РЕБ", – резюмував головнокомандувач.

09:54 08.05.2026
Голова Нацполіції: з'явилися загрози використання дронів в кримінальному середовищі, потрібен закон

18:02 06.05.2026
Міністр оборони Фінляндії на зустрічі з Федоровим: Підтримуємо Україну, але проти зальоту дронів на свої території

16:50 06.05.2026
Сирський анонсував можливість підвищення зарплат інструкторам та збільшення їх особового складу

09:56 06.05.2026
Підрозділи Лінії дронів уже отримали перші партії БпЛА майже на 41 млн грн через DOT-Chain Defence

15:18 05.05.2026
Зеленський доручив Гнатову й Умєрову опрацювати військові модальності drone deal з ЄС

15:28 04.05.2026
Гурт "Курган & Agregat" передав ГУР партію дронів майже на 7 млн грн

11:31 04.05.2026
РФ боїться, що 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти дрони, – Зеленський

08:43 03.05.2026
Сирський: Кількість тяжких поранень та ампутацій серед військових у квітні знизилась, укомплектованість медиками зросла на 7%

22:41 02.05.2026
На Сумщині через атаку ворожих дронів постраждали двоє підлітків

12:55 02.05.2026
Сирський повідомив про роботу на передовій

