Інтерфакс-Україна
Події
11:35 08.05.2026

МВС: Радіаційний фон в Україні у межах норми

1 хв читати
МВС: Радіаційний фон в Україні у межах норми
Фото: ДСНС

Станом на ранок п’ятниці радіаційна ситуація на території України (зокрема на півночі Київської області) залишається стабільною, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"За даними, отриманими від Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України, рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни", – йдеться в телеграм-каналі МВС.

Згідно з повідомленням, триває ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Раніше повідомлялось, що у Зоні відчуження на Київщині триває масштабна лісова пожежа, яка через сильний вітер, суху погоду та ускладнений доступ через мінну небезпеку вже охопила понад 1100 га території.

До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та інші служби. За інформацією відомства, вогонь стрімко поширюється лісовим масивом та охоплює нові квартали, що ускладнює стабілізацію ситуації.

Окремі ділянки залишаються недоступними для рятувальників через ризик наявності вибухонебезпечних предметів, у зв’язку з чим процес гасіння тимчасово обмежено.

Теги: #мвс #радіаційний_фон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:48 04.05.2026
Клименко: Лише за сьогодні 14 загиблих та близько 60 поранених українців

Клименко: Лише за сьогодні 14 загиблих та близько 60 поранених українців

18:59 27.04.2026
Профільний комітет не підтримав проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Клименка

Профільний комітет не підтримав проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Клименка

18:06 27.04.2026
Глава МВС: закон про зброю має бути один для України, без підміни підзаконних актів

Глава МВС: закон про зброю має бути один для України, без підміни підзаконних актів

12:52 27.04.2026
Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

Цифрова інфраструктура МВС працює в режимі постійної готовності до відбиття атак – директор ДП "Інфотех"

22:23 22.04.2026
Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

Рада наразі не розглядає питання зміни глави МВС – Арахамія

12:28 21.04.2026
Глава МВС: стрілець, який скоїв теракт у Києві, записував всі свої дії на диктофон телефону, це суміш слів

Глава МВС: стрілець, який скоїв теракт у Києві, записував всі свої дії на диктофон телефону, це суміш слів

12:09 21.04.2026
Глава МВС про патрульних, які залишили хлопчика під час теракту в Києві: це великий сором, вони проявили психологічну слабкість

Глава МВС про патрульних, які залишили хлопчика під час теракту в Києві: це великий сором, вони проявили психологічну слабкість

11:43 21.04.2026
Глава МВС: я хочу закон про цивільну зброю, всі її види потрібно класифікувати, а людей підготувати

Глава МВС: я хочу закон про цивільну зброю, всі її види потрібно класифікувати, а людей підготувати

11:13 21.04.2026
Глава МВС: патрульні тепер будуть жити на полігонах по черзі, їх інструктуватимуть бійці НГУ

Глава МВС: патрульні тепер будуть жити на полігонах по черзі, їх інструктуватимуть бійці НГУ

20:02 19.04.2026
Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський

Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський в День пам'яті та перемоги над нацизмом: через 81 рік ми знову змушені зупиняти тотальне зло

За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

Від початку війни загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів України, понад 43 тис. поранено – керівник "департаменту війни"

Зеленський: у Ярославлі уражено об'єкт нафтової сфери, що має значення для фінансування війни РФ

Протягом минулої ночі РФ здійснила понад 140 обстрілів і більш ніж 850 ударів дронами, навіть імітаційної спроби припинення вогню не було – Зеленський

ОСТАННЄ

На прикордонні Чернігівщини вирує масштабна лісова пожежа

Викрито групу, яка ввозила в Україну алкоголь під виглядом дипвантажів

ВАКС арештував майно родини керівника ДКАУ через необґрунтовані активи на 6,4 млн грн

На Донеччині внаслідок обстрілів 7 травня загинули 4 людини, 3 поранені – ОВА

Суд призначив переговірнику Мединському 10 років ув'язнення за авторство підручника, який виправдовує збройну агресію РФ – Офіс генпрокурора

Голова Нацполіції: з'явилися загрози використання дронів в кримінальному середовищі, потрібен закон

США під час операції в Ормузькій протоці завдали ударів по трьох іранських портах – ЗМІ

На Закарпатті ліквідовано масштабну лісову пожежу – ДСНС

Від початку війни ворог атакував 707 об'єктів енергетики в Україні із застосуванням більше 5 тис. дронів – голова Нацполіції

Голова Нацполіції: від початку війни ворог більше 500 разів атакував об'єкти залізниці, 274 – в цьому році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА