МВС: Радіаційний фон в Україні у межах норми

Фото: ДСНС

Станом на ранок п’ятниці радіаційна ситуація на території України (зокрема на півночі Київської області) залишається стабільною, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"За даними, отриманими від Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України, рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни", – йдеться в телеграм-каналі МВС.

Згідно з повідомленням, триває ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Раніше повідомлялось, що у Зоні відчуження на Київщині триває масштабна лісова пожежа, яка через сильний вітер, суху погоду та ускладнений доступ через мінну небезпеку вже охопила понад 1100 га території.

До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та інші служби. За інформацією відомства, вогонь стрімко поширюється лісовим масивом та охоплює нові квартали, що ускладнює стабілізацію ситуації.

Окремі ділянки залишаються недоступними для рятувальників через ризик наявності вибухонебезпечних предметів, у зв’язку з чим процес гасіння тимчасово обмежено.