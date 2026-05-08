На прикордонні Чернігівщини вирує масштабна лісова пожежа

Масштабна лісова пожежа виникла у Чернігівській області на кордоні з Росією через обстріли окупантів, палають понад 4,3 тис. га лісу, повідомили у державному підприємстві "Ліси України".

"На Чернігівщині вогонь охопив території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва ДП "Ліси України". Йдеться про п’ятикілометрову прикордонну зону біля кордону з РФ, доступу до якої лісівники вже давно не мають через безпекову ситуацію. Загоряння зафіксували камери відеоспостереження підприємства", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДП.

Лісова охорона не дає вогню поширюватися на лісові масиви у глибині української території.

"Насамперед створюємо додаткові мінералізовані смуги. Трактори підприємства працюють під прикриттям РЕБ, адже ворог б’є по будь-якій техніці", – повідомили у лісовій охороні.

За повідомленням, фронт вогню повернув на північ і почав рухатися у бік РФ.