Викрито групу, яка ввозила в Україну алкоголь під виглядом дипвантажів

Правоохоронці повідомили про підозру шістьом учасникам групи, яка ввозила в Україну контрабандний алкоголь під виглядом дипломатичного вантажу, інформує Офіс генерального прокурора України.

"Прокурори Офісу генерального прокурора спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили групу, яка налагодила ввезення в Україну алкоголю під виглядом дипломатичного вантажу з подальшим продажем на внутрішньому ринку", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ОГПУ.

За даними слідства, підозрювані використовували свої зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Це давало змогу оформлювати вантаж як такий, що призначено для службового використання і не підлягає оподаткуванню. Під таким прикриттям в країну завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 млн грн.

"Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та продавали кінцевим споживачам. Таким чином алкогольна продукція передавалася на продаж, що заборонено законами України", – розповіли у прокуратурі.

Шістьом учасникам повідомлено про підозру у контрабанді підакцизних товарів у великому розмірі (ч. 2 ст. 201-4 КК України) та незаконному зберіганні, транспортуванні і збуті алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204 КК України).

На вилучену продукцію накладено арешт. П’ятьом підозрюваним суд визначив заставу – майже 1 млн грн кожному.