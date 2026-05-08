11:18 08.05.2026

Викрито групу, яка ввозила в Україну алкоголь під виглядом дипвантажів

Правоохоронці повідомили про підозру шістьом учасникам групи, яка ввозила в Україну контрабандний алкоголь під виглядом дипломатичного вантажу, інформує Офіс генерального прокурора України.

"Прокурори Офісу генерального прокурора спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили групу, яка налагодила ввезення в Україну алкоголю під виглядом дипломатичного вантажу з подальшим продажем на внутрішньому ринку", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ОГПУ.

За даними слідства, підозрювані використовували свої зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Це давало змогу оформлювати вантаж як такий, що призначено для службового використання і не підлягає оподаткуванню. Під таким прикриттям в країну завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 млн грн.

"Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та продавали кінцевим споживачам. Таким чином алкогольна продукція передавалася на продаж, що заборонено законами України", – розповіли у прокуратурі.

Шістьом учасникам повідомлено про підозру у контрабанді підакцизних товарів у великому розмірі (ч. 2 ст. 201-4 КК України) та незаконному зберіганні, транспортуванні і збуті алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204 КК України).

На вилучену продукцію накладено арешт. П’ятьом підозрюваним суд визначив заставу – майже 1 млн грн кожному.

Теги: #контрабанда #алкоголь #офіс_генпрокурора

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:24 08.05.2026
09:29 08.05.2026
Закон щодо імплементації норм міжнародного права стане потужним інструментом протидії воєнним злочинам – керівник "департаменту війни"

09:20 08.05.2026
За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

09:16 08.05.2026
Від початку війни загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів України, понад 43 тис. поранено – керівник "департаменту війни"

14:49 07.05.2026
Правоохоронці проводять обшуки в КНУКіМ та приватному Київському університеті культури

15:35 05.05.2026
Нардепу Дубінському повідомлено про нову підозру у державній зраді

14:06 05.05.2026
Посадовцю Луцької міськради повідомлено про підозру в хабарі за документи для видобутку надр

13:23 05.05.2026
Співвласник заводу з Луганська перереєстрував бізнес за законодавством РФ, у 2025р отримав понад 2,3 млн грн доходу – Офіс генпрокурора

16:01 04.05.2026
У Києві затримано власницю луганського підприємства, яке відремонтувало "будинок уряду лнр" – Офіс генпрокурора

14:35 04.05.2026
Не внесену до кадастру землю в Київській області оформлювали на підставних осіб і продавали – Офіс генпрокурора

