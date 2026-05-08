ВАКС арештував майно родини керівника ДКАУ через необґрунтовані активи на 6,4 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на понад 6,4 млн грн, якими користується родина виконувача обов’язків голови Державного космічного агентства України (ДКАУ), і їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).

За даними САП, йдеться про: автомобіль "BMW X5", 2017 року випуску, вартістю 950 тис. грн. Він оформлений на батька, проте зібрані матеріали свідчать, що ним користується посадовець; садовий будинок загальною площею 145,4 кв. м та земельна ділянка площею 0,0686 га, які розташовані на околиці м. Києва. Вартість цих активів на день набуття становить 2 млн 834 тис. грн. Проте з’ясовано, що їх мінімальна ринкова вартість – 5 млн 460 тис. грн.

Аналіз доходів і видатків посадовця та членів його сім’ї підтвердив неможливість набуття цих об’єктів (вартістю понад 6,4 млн грн) за рахунок законних прибутків.

Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до ВАКС з позовом. За заявою прокурора суд у порядку забезпечення позову наклав арешт на зазначене майно.

Про результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.

У грудні 2024 році Кабмін призначив виконувачем обов’язків голови ДКАУ Володимира Міхеєва.