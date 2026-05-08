Інтерфакс-Україна
Події
10:38 08.05.2026

На Донеччині внаслідок обстрілів 7 травня загинули 4 людини, 3 поранені – ОВА

На Донеччині внаслідок обстрілів 7 травня загинули 4 людини, 3 поранені – ОВА

Російські окупанти за добу 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини, є загиблі та поранені, повідомив голова Донецької обласної вівйськової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 7 травня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Добропіллі, по 1 у Краматорську і Маяках. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, в Добропіллі Покровського району загинули 2 людини, пошкоджено приватний будинок.

У Яровій Лиманської громади поранено людину. У Тетянівці Святогірської громади зруйновано приватні будинки, у Маяках поранено людину. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Слов’янську пошкоджено господарчу будівлю.

У Краматорську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 автівки. У Дружківці поранено людину.

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

З лінії фронту за добу евакуйовано 392 людини, у тому числі 40 дітей.

Теги: #донеччина #атаки_рф

