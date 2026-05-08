Суд призначив переговірнику Мединському 10 років ув'язнення за авторство підручника, який виправдовує збройну агресію РФ – Офіс генпрокурора

Шевченківський районний суд міста Києва виніс обвинувальний вирок Володимиру Мединському та Анатолію Торкунову – редакторам російського підручника для 11 класу "История. История России. 1945 год – начало XXI века", виданого у рф у 2023 році, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Із 1 вересня 2023 року підручник використовували у школах на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим. Також його поширювали на території рф", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як наголосили в прокуратурі, підручник був одним із інструментів російської інформаційної політики на тимчасово окупованих територіях України. Його зміст містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, виправдовує збройну агресію РФ і тимчасову окупацію українських територій, а також формує в учнів викривлене та ідеологічно заангажоване уявлення про події новітньої історії.

Особливу увагу РФ зосереджує на дітях – одній із найуразливіших категорій населення на окупованих територіях. Через навчальні матеріали їм нав’язують тези про так звані "братські народи", заперечують самостійність України як держави та поширюють російську версію війни під виглядом так званої "сво".

Прокурори Офісу генерального прокурора довели в суді провину Мединського та Торкунова за ч. 2 ст. 110 КК України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ч. 3 ст. 436-2 КК України – виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України і глорифікація її учасників.

Суд призначив кожному з них покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Мединський – помічник Володимира Путіна, голова російської делегації на переговорах з Україною.

Торкунов – ректор Московського державного інституту міжнародних відносин МЗС РФ.