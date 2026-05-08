Голова Нацполіції: з'явилися загрози використання дронів в кримінальному середовищі, потрібен закон

Голова Національної поліції України Іван Вигівський сподівається на прийняття Верховною Радою законопроєкту, який регулює сферу використання дронів, та наголошує на загрозі використанні безпілотників у кримінальних цілях.

На міжнародній конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення" в Києві Вигівський розказав, що наразі змінюються підходи до вчинення злочинів, пов’язаних з використанням безпілотних технологій.

"Наприкінці 2025 року ми зафіксували перші випадки застосування дронів не лише як інструменту ведення бойових дій, а й для вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень. Йдеться, зокрема, про замах на вбивство у Львівській області та підготовку теракту в Дніпропетровській області", – повідомив голова Нацполіції.

В цьому контексті Вигівський наголосив: "Це свідчить про появу нової загрози – використання дронів в кримінальному середовищі поза зоною бойовий дій".

За словами голови Нацполіції, ефективна протидія таким викликам потребує не тільки оперативних і технічних рішень, а й змін у нормативно-правовому регулюванні.

Вигівський нагадав, що було розроблено законопроєкт, який комплексно врегульовує сферу використання дронів, цей проєкт підтримала низка народних депутатів.

"Йдеться про формування прозорої контрольованої системи обігу безпілотних технологій, яка дозволить мінімізувати ризики їх використання в злочинних цілях", – пояснив Вигівський.

Тобто, закон має чітко визначити, хто придбав дрон, хто ним користується тощо.

Керівник Нацполіції наголосив, що в цьому питанні поліція розраховує на підтримку парламентарів.

"Після війни ті наші навчені військові, яких держава не забезпечить роботою, які не будуть відчувати себе потрібними суспільству, можуть стати на бік злочинності", – додав Вигівський.