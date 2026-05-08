США під час операції в Ормузькій протоці завдали ударів по трьох іранських портах – ЗМІ

Фото: Unsplash

Американська авіація під час операції із захисту проходження есмінців ВМС США через Ормузьку протоку завдала ударів по цілях у трьох іранських портах – Кешм, Бендер-Аббас і Бендер-Карган, де розташований військово-морський контрольно-пропускний пункт, повідомив телеканал Fox News, посилаючись на офіційних осіб.

Також вони зазначили, що це не є ні відновленням війни, ні припиненням режиму припинення вогню з Іраном.

За даними авіаційного ресурсу Flightradar24, під час атаки в повітряному просторі над Перською затокою перебували вісім американських літаків-заправників, призначених для забезпечення збільшення тривалості польотів ударної авіації в районі проведення операції.

Як повідомляло Центральне командування ЗС США на Близькому Сході (CENTCOM), "7 травня, коли есмінці керованої ракетної зброї ВМС США проходили через Ормузьку протоку до затоки Омана, американські війська перехопили неспровоковані іранські атаки і відповіли ударами з метою самооборони".

Водночас у командуванні зазначили, що "було завдано ударів по іранських військових об’єктах, відповідальних за напади на американські війська, включно з пусковими майданчиками ракет і безпілотників, командними пунктами і пунктами управління, а також центрами розвідки".

Президент США Дональд Трамп зазначив, що три американські есмінці були безуспішно атаковані Іраном в Ормузькій протоці.

"Три американські есмінці світового класу щойно успішно пройшли через Ормузьку протоку під обстрілом. Три есмінці не зазнали пошкоджень, але іранським нападникам було завдано величезної шкоди", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

За його словами, нападники "були повністю знищені" разом з їхніми "маленькими човнами".

Трамп зазначив, що випущені по есмінцях ракети були збиті, а іранські безпілотники були "спалені в повітрі".

"Наші три есмінці з їхніми чудовими екіпажами тепер приєднаються до нашої військово-морської блокади, яка воістину є "сталевою стіною", – наголосив американський лідер.