09:50 08.05.2026
На Закарпатті ліквідовано масштабну лісову пожежу – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram/
На території Верхньо-Воловецького лісництва у Закарпатський області ліквідовано масштабну пожежу, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.
"На Закарпатті ліквідували пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва. За результатами обстеження фахівці Карпатського лісового офісу встановили, що вогонь охопив площу 65,2 га", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.
За інформацією ДСНС, наразі ситуація повністю контрольована. Для моніторингу території на місці залишаються рятувальники та лісівники: працюють дві одиниці техніки та сім фахівців ДСНС і лісового господарства.