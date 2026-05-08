09:50 08.05.2026

На Закарпатті ліквідовано масштабну лісову пожежу – ДСНС

На території Верхньо-Воловецького лісництва у Закарпатський області ліквідовано масштабну пожежу, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"На Закарпатті ліквідували пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва. За результатами обстеження фахівці Карпатського лісового офісу встановили, що вогонь охопив площу 65,2 га", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

За інформацією ДСНС, наразі ситуація повністю контрольована. Для моніторингу території на місці залишаються рятувальники та лісівники: працюють дві одиниці техніки та сім фахівців ДСНС і лісового господарства.

