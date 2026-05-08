09:48 08.05.2026

Від початку війни ворог атакував 707 об'єктів енергетики в Україні із застосуванням більше 5 тис. дронів – голова Нацполіції

За час війни ворог пошкодив 707 об’єктів енергетики в Україні, застосувавши 5 тис. 204 безпілотника, внаслідок чого загинуло 28 людей, а 444 отримали поранення, повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

"Від початку воєнного стану відбулося майже 1 тис. 600 атак на об’єкти енергетичної системи із застосуванням 5 тис. 204 БпЛА. Внаслідок цих ударів пошкоджено 707 об’єктів енергетики, поранено 444 особи та 28, на жаль, загинуло", – зазначив Вигівський на міжнародній конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення" в Києві.

Він додав, що в 2026 році зафіксовано 557 атак із пошкодженням 332 об’єктів енергетики.

За словами Вигівського, атаки ворога слід розцінювати як цілеспрямовану стратегію на позбавлення українців умов життя.

Зокрема, як наголосив голова Нацполіції, про це свідчать зимові обстріли ворогом української енергетичної інфраструктури. "Такі дії були спрямовані не лише на дестабілізацію роботи енергосистеми як технічної інфраструктури, їхній реальний ефект – гуманітарний. В умовах зимового періоду це означає тривалі відключення електроенергії, перебої з постачанням тепла та води".

