Голова Нацполіції: від початку війни ворог більше 500 разів атакував об'єкти залізниці, 274 – в цьому році

З початку повномасштабної війни ворог спрямував 1,5 тис. дронів на об’єкти залізничної інфраструктури України, якими пошкодив 558 об’єктів залізниці, вбив 165 людей і травмував більше 900, повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

На міжнародній конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення" в Києві Вигівський розказав, що наслідки атак по об’єктах залізниці мають вплив як на логістику, так і на цивільне середовище, оскільки залізниця залишається ключовим транспортом для населення.

За його словами, використання дронів дозволяє ворогу здійснювати точкові удари по вокзалах та потягах, а також по елементах залізничної інфраструктури.

5 травня 2026 року, як зазначив голова Нацполіції, РФ атакувала об’єкти залізниці одразу в трьох регіонах – на Дніпропетровщині, Полтавщині та Харківщині.

"Загалом з початку воєнного стану нами зафіксовано 552 атаки на об’єкти залізничної інфраструктури, половина з них – 274 – саме цього року", – повідомив голова Нацполіції.

Він уточнив, що для цього ворог використав майже 1,5 тис дронів, якими пошкодив 558 об’єктів залізниці.

Голова Нацполіції повідомив, що від цих атак постраждало більше 900 людей, загинуло – 165.

Крім того, Вигівський звернув увагу, що ворог прицільно атакує автотранспорт – цивільні автомобілі та службовий транспорт екстрених та правоохоронних органів, зокрема ДСНС та поліції, автомобілі евакуації.

Також голова Нацполіції зауважив, що РФ використовує тактику повторних обстрілів вже пошкоджених об’єктів. "Такі атаки відбуваються, коли на місці працюють екстрені служби, поліція, рятувальники, енергетики, медики. Ці атаки навмисно спрямовані на ураження більшої кількості населення а також персоналу екстрених служб", – додав Вигівський.