Десятки разів окупанти обстрілювали населені пункти України за добу, є жертви, поранені, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

У Дніпропетровській області внаслідок майже 30 атак російських військ із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомби поранення дістали троє людей, також зафіксовано руйнування житлових будинків, об’єктів інфраструктури та пожежі в низці громад області.

"У Павлограді виникли пожежі. Пошкоджені понад 10 приватних будинків та авто. Постраждали троє людей. 55-річні чоловік та жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 43-річний чоловік на амбулаторному лікуванні", – зазначив очільник ОВА в Телеграм.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджено інфраструктуру та будівлі, що не експлуатуються.

На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів загинула одна жінка та ще четверо людей отримали поранення, під вогнем перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів, повідомляє Національна поліція України.

"У Краснопільській громаді внаслідок російського обстрілу загинула 52-річна місцева мешканка, пошкоджено приватний будинок. У Степанівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 29-річний чоловік. Знищено легковий автомобіль та пошкоджено фасад магазину", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою у телеграм-каналі.

Окрім того, у Білопільській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждали двоє чоловіків віком 41 та 35 років, а у Великописарівській громаді внаслідок атаки безпілотника поранення отримала 75-річна жінка.

Упродовж минулої доби внаслідок масованих атак російських військ на Запоріжжя та Запорізький район загинула одна людина, ще 12 отримали поранення, під ворожими ударами опинилися 48 населених пунктів області, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Надійшло 71 повідомлення про руйнування, пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

Зокрема, армія рф здійснила 28 авіаударів по Комишувасі, Зарічному, Новомиколаївці, Одарівці, Григорівському, Таврійському, Любицькому, Юрківці, Щасливому, Шевченківському, Оріхову, Червоній Криниці, Микільському, Лугівському, Малій Токмачці, Лісному, Верхній Терсі, Широкому, Копанях, Гуляйпільському, Долинці, Воздвижівці та Сонячному.

Крім того, зафіксовано 626 атак дронами різної модифікації (переважно FPV) по Запоріжжю, Розумівці, Новоолександрівці, Новояковлівці, Новооленівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Цвітковому, Варварівці, Оленокостянтинівці, Прилуках, Добропіллю, Новому Запоріжжю та Рибному.

"263 артудари прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському,Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці, Добропіллю та Рибному", – інформує Федоров ранком п’ятниці.