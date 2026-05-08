Очільник СБУ: впродовж минулого опалювального сезону ворог здійснив 129 атак по газовій інфраструктурі України

Ворог використовує обстріли критичної інфраструктури як точку впливу на стійкість суспільства, географія уражень газової інфраструктурі свідчить про спробу дестабілізувати функціонування всієї газової системи держави, зазначає т.в.о голови СБУ Євгеній Хмара.

"Не маючи змоги перемогти на полі бою, ворог вдається до терору проти мирного населення", – сказав Хмара на міжнародній конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення" в Києві.

За словами очільника СБУ, станом на початок травня 2026 року СБУ розслідує понад 130 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією РФ, в них досліджується понад 180 тис. кримінальних правопорушень .

Хмара уточнив, що фактично СБУ розслідує близько 80% правопорушень, які РФ вчинила в Україні.

"На початковому етапі основною ціллю ворога була наша енергетична система. В подальшому під ударами опинилися і газова, і нафтова, і гідроенергетична. Загалом ми зафіксували понад 596 ударів. І щороку ця кількість збільшується. Це не про поодинокі обстріли, а про повторювані обстріли інфраструктури, від якої залежить нормальне життя наших громадян", – зазначив він.

За словами Хмари, пошкодження одного інфраструктурного вузла як правило призводить до порушення функціонування всіх пов’язаних з ним систем.

"Критична інфраструктура використовується як точка впливу на стійкість суспільства, базові умови життя, відчуття безпеки та здатність цивільного населення витримувати тривалу війну", – наголосив т.в.о. голови Служби.

Таким чином, за словами Хмари, удари мають оцінюватися не тільки за фактом руйнування конкретного об’єкту, а й за гуманітарним, соціальним та безпековим ефектом.

Хмара розказав, що від початку війни агресор застосував системні удари по газовій інфраструктурі України. "У 2025 році противник значно наростив атаки. За цей період ворог бив втричі більше, ніж за попередні три роки. Основна ціль обстрілів – зниження видобутку газу, руйнування потужностей та, особливо цинічно, створення дефіциту енергоресурсів напередодні опалювального сезону", – зазначив очільник СБУ.

"За 151 день саме цього опалювального сезону 2025-2026 років ворог здійснив 129 атак по нашій газовій інфраструктурі… Географія уражень свідчить про спробу комплексно дестабілізувати функціонування всієї газової системи держави", – наголосив Хмара.

Внаслідок обстрілів, на словами очільника української спецслужби, окремі об’єкти були фактично виведені з експлуатації, а ще низка потребує значних ресурсів і часу на відновлення.

Він також розказав про обстріл ворога газової інфраструктури на Полтавщині в ніч на 5 травня 2026 року. "Що цинічно характеризує нашого ворога – він здійснив перші три атаки "шахедами". Витримав декілька годин паузи, дочекався того моменту, коли прибудуть на місця цивільні і рятувальники і повторив удар вже не "шахедами", а балістикою", – наголосив Хмара.

Він додав: "Ми понесли втрати серед цивільного населення і серед ДСНС, рятувальників".

Говорячи про атаки ворога на нафтову інфраструктуру, Хмара зазначив, що агресор обирає ті підприємства, які працюють на потреби цивільного населення.

Хмара зауважив, що ці атаки "не паралізували українську армію, не зупинили логістику фронту".

"Такі атаки мають оцінюватися не лише як окремі воєнні злочини, а як системна політика терору проти українського народу… Наше завдання – не лише зафіксувати наслідки цих атак та довести їх системний характер, а й встановити виконавців, командирів та організаторів і притягнути їх до відповідальності", – підсумував він.