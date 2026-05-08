09:42 08.05.2026

Зеленський в День пам'яті та перемоги над нацизмом: через 81 рік ми знову змушені зупиняти тотальне зло

Україна і вся Європа в п’ятницю, 8 травня, відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом – завершення найстрашнішої війни ХХ століття, після якої мав би бути тільки справжній мир, прокоментував президент України Володимир Зеленський.

"Саме так тоді мріялось, коли гармати Другої світової почали замовкати. Та війна перетворила нашу землю на поле жорстоких битв, знущань на окупованій території, масового знищення людей і життя. Втрати українського народу одні з найбільших у Другій світовій. І внесок українців у поразку нацистів теж один з найбільших. Мільйони українців у складі різних армій держав Антигітлерівської коаліції боролися проти нацизму. Мільйони українців були серед переможців, зробивши все можливе, щоб тотальне зло програло. На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло – теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті. Оновлена версія нацизму, що має маркування: "сделано в России", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він підкреслив, що здолати російську агресію сьогодні може і має об’єднаний вільний світ.

"І я вдячний усім, хто допомагає нам захищати життя. Вдячний усім, хто не дає цьому російському режиму диктувати світові, що буде далі. Захист життя людей та свободи народів від Путіна – це абсолютно достойне вшанування пам’яті тих, хто не дозволив Гітлеру підкорити Європу і світ", – резюмував президент.

Теги: #8_травня #мир #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:11 08.05.2026
Зеленський: у Ярославлі уражено об'єкт нафтової сфери, що має значення для фінансування війни РФ

17:12 07.05.2026
Умєров обговорить в США звільнення з РФ полонених, активізацію дипломатичного процесу та кілька безпекових питань – Зеленський

16:26 07.05.2026
Авіаудари по Україні ще раз показують, що Росія несерйозно ставиться до перемир'я – фон дер Ляєн

14:15 07.05.2026
Зеленський: українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до ВПК

13:09 07.05.2026
Зеленський: Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, єдине, що її турбує, – короткострокова тиша на Червоній площі

21:40 06.05.2026
Зеленський доручив прискорити зміну керівника "Енергоатому" та анонсував кадрові зміни на рівні заступників міністрів

21:15 06.05.2026
Зеленський: Росія відповіла на пропозицію про припинення вогню ударами, Україна діятиме дзеркально

18:55 06.05.2026
Зеленський обговорив з президентом Азербайджану реалізацію домовленостей та розвиток відносин між країнами

18:55 05.05.2026
В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

17:36 05.05.2026
Зеленський визначив завдання для дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки: готуємо нові рішення

