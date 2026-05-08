Влада Швеції звільнила росіянина, капітана танкера із санкційного списку ЄС
Влада Швеції звільнила з-під варти громадянина Росії, капітана танкера Sea Owl 1, повідомив у четвер громадський мовник SVR.
"Берегова охорона висадилася в середині березня на борт танкера, після чого російського капітана затримали й заарештували за підозрою в проходженні судна у шведських територіальних водах під неправдивим прапором", – ідеться в повідомленні.
Судно під прапором Коморського архіпелагу (біля Мадагаскару – ІФ-У) перебуває в санкційному списку ЄС. Згідно з даними Берегової охорони, останніми роками танкер перевозив нафтопродукти між Росією і Бразилією, пише SVT.
Танкер затримали 13 березня на шляху в Росію біля Треллеборга.
"Попереднє розслідування, яке я сьогодні ініціював, стосується підозр у використанні підроблених документів, тяжких злочинів і подальших порушеннях Морського закону. Наразі ведеться інтенсивне розслідування справи за участю кількох різних органів", – заявив тоді старший прокурор Едріен Комб’є-Хогг.
На судні були проведені обшуки і допити.