Кабмін виділив 21,2 млн грн на закупівлю ай-трекерів для інклюзивно-ресурсних центрів

Кабінет міністрів України виділив 21,2 млн грн на закупівлю 23 портативних комп’ютерів, оснащених пристроями відстеження погляду, які передадуть до визначених інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) в 22 областях та Києві, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Забезпечення ІРЦ ай-трекерами спрямоване на посилення спроможностей ІРЦ проводити якісну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема, йдеться про визначення здатності дітей із тяжкими порушеннями мовлення та моторики користуватися технологіями відстеження погляду в освітньому процесі", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що у разі підтвердження ефективності ай-трекера для конкретної дитини Мінсоцполітики вже з наступного року надаватиме такі пристрої або аналогічні асистивні технології.

Також діти отримуватимуть спеціалізоване програмне забезпечення, зокрема ліцензії на програму Boardmaker або її аналоги, що допомагає створювати інтерактивні візуальні матеріали для навчання й комунікації, які користувач може опановувати за допомогою погляду.

У свою чергу, у Міністерстві освіти і науки зазначили, що проведуть навчання для фахівців опорних ІРЦ щодо роботи з цими асистивними технологіями.

"ІРЦ повинні мати інструменти для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, щоб краще розуміти їхні можливості, діагностувати та добирати відповідні рішення. Ці пристрої можуть допомогти дитині висловлювати свої потреби, підтримувати комунікацію під час навчання і зробити взаємодію з учителем зрозумілішою. Це істотна підтримка для дітей, батьків та педагогів. Важливо, що держава знаходить кошти для фінансування таких рішень", – додали у відомстві.