За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

В рамках розслідування 116 кримінальних справ від початку повномасштабної війни РФ зафіксовано факти вбивства 306 українських військовополонених, повідомив начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Рудь.

"Всього на цей час зафіксовано факти вбивства 306 українських військовослужбовців. Ці факти розслідуються в 116 кримінальних провадженнях", – сказав Рудь журналістам на полях міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення", відповідаючи на питання про кількість розстріляних ворогом українських військовополонених.

Рудь пояснив, що йдеться про тих українських військових, які були вбиті на полі бою, в той час як не здійснювали активного спротиву внаслідок поранень, склали зброю, тобто, були захищені Женевськими конвенціями.

Ці дані, як уточнив він, не враховують масове вбивство ворогом українських військовополонених в Оленівці Донецької області в 2022 році.