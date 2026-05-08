Інтерфакс-Україна
Події
09:16 08.05.2026

Від початку війни загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів України, понад 43 тис. поранено – керівник "департаменту війни"

1 хв читати
Від початку війни загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів України, понад 43 тис. поранено – керівник "департаменту війни"

Від початку повномасштабної війни в Україні загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів, поранено понад 43 тис. цивільних, вбито понад 700 українських дітей і травмовано більше 2 тис. 400, повідомив начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Рудь.

"З початку повномасштабної війни станом на сьогодні понад 17 тис. 400 цивільних осіб загинуло і понад 43 тис. цивільних поранено", – сказав Рудь журналістам на полях міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення".

Він додав: "Дітей загинуло вже більше 700, на жаль, а поранено більше 2 тис. 400".

Також Рудь зазначив, що більше 320 тис об’єктів цивільної інфраструктури пошкоджено ворогом, з них більше 263 тис. – житлові будинки, більше 5 тис. – навчальні та виховні заклади, більше 1 тис. 400 – медичні.

Теги: #війна #загиблі #офіс_генпрокурора

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:29 08.05.2026
Закон щодо імплементації норм міжнародного права стане потужним інструментом протидії воєнним злочинам – керівник "департаменту війни"

Закон щодо імплементації норм міжнародного права стане потужним інструментом протидії воєнним злочинам – керівник "департаменту війни"

09:20 08.05.2026
За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

08:12 08.05.2026
Протягом минулої ночі РФ здійснила понад 140 обстрілів і більш ніж 850 ударів дронами, навіть імітаційної спроби припинення вогню не було – Зеленський

Протягом минулої ночі РФ здійснила понад 140 обстрілів і більш ніж 850 ударів дронами, навіть імітаційної спроби припинення вогню не було – Зеленський

05:46 08.05.2026
Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню через атаки на судна і цивільні райони

Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню через атаки на судна і цивільні райони

05:27 08.05.2026
Тимчасовий повірений Польщі в Україні заявив про наміри РФ вчиняти воєнні злочини та повітряний терор проти Києва

Тимчасовий повірений Польщі в Україні заявив про наміри РФ вчиняти воєнні злочини та повітряний терор проти Києва

03:29 08.05.2026
Окупанти просунулися на Дніпропетровщині та Донеччині, за добу зайнявши 4,40 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися на Дніпропетровщині та Донеччині, за добу зайнявши 4,40 кв. км – DeepState

23:55 07.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 156 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 156 ворожих атак – Генштаб

14:49 07.05.2026
Правоохоронці проводять обшуки в КНУКіМ та приватному Київському університеті культури

Правоохоронці проводять обшуки в КНУКіМ та приватному Київському університеті культури

07:03 06.05.2026
Рубіо обговорив із Лавровим війну в Україні під час телефонної розмови – Держдеп

Рубіо обговорив із Лавровим війну в Україні під час телефонної розмови – Держдеп

04:49 06.05.2026
Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині, за добу зміни склали 3,58 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині, за добу зміни склали 3,58 кв. км – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Зеленський в День пам'яті та перемоги над нацизмом: через 81 рік ми знову змушені зупиняти тотальне зло

За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

Зеленський: у Ярославлі уражено об'єкт нафтової сфери, що має значення для фінансування війни РФ

Протягом минулої ночі РФ здійснила понад 140 обстрілів і більш ніж 850 ударів дронами, навіть імітаційної спроби припинення вогню не було – Зеленський

Зеленський: Усі плани стійкості регіонів мають бути реалізовані до початку опалювального сезону

ОСТАННЄ

Голова Нацполіції: з'явилися загрози використання дронів в кримінальному середовищі, потрібен закон

США під час операції в Ормузькій протоці завдали ударів по трьох іранських портах – ЗМІ

На Закарпатті ліквідовано масштабну лісову пожежу – ДСНС

Від початку війни ворог атакував 707 об'єктів енергетики в Україні із застосуванням більше 5 тис. дронів – голова Нацполіції

Голова Нацполіції: від початку війни ворог більше 500 разів атакував об'єкти залізниці, 274 – в цьому році

Десятки разів окупанти обстрілювали населені пункти України за добу, є жертви, поранені, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

Очільник СБУ: впродовж минулого опалювального сезону ворог здійснив 129 атак по газовій інфраструктурі України

Зеленський в День пам'яті та перемоги над нацизмом: через 81 рік ми знову змушені зупиняти тотальне зло

Влада Швеції звільнила росіянина, капітана танкера із санкційного списку ЄС

Кабмін виділив 21,2 млн грн на закупівлю ай-трекерів для інклюзивно-ресурсних центрів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА