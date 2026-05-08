Від початку війни загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів України, понад 43 тис. поранено – керівник "департаменту війни"

Від початку повномасштабної війни в Україні загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів, поранено понад 43 тис. цивільних, вбито понад 700 українських дітей і травмовано більше 2 тис. 400, повідомив начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Рудь.

"З початку повномасштабної війни станом на сьогодні понад 17 тис. 400 цивільних осіб загинуло і понад 43 тис. цивільних поранено", – сказав Рудь журналістам на полях міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення".

Він додав: "Дітей загинуло вже більше 700, на жаль, а поранено більше 2 тис. 400".

Також Рудь зазначив, що більше 320 тис об’єктів цивільної інфраструктури пошкоджено ворогом, з них більше 263 тис. – житлові будинки, більше 5 тис. – навчальні та виховні заклади, більше 1 тис. 400 – медичні.