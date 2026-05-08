Інтерфакс-Україна
Події
09:11 08.05.2026

Зеленський: у Ярославлі уражено об'єкт нафтової сфери, що має значення для фінансування війни РФ

1 хв читати
Зеленський: у Ярославлі уражено об'єкт нафтової сфери, що має значення для фінансування війни РФ
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження в Ярославлі об’єкта нафтової сфери, який мав важливе значення для фінансування російської війни.

"Ярославль, більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Об’єкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни", – зазначив він у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook ранком п’ятниці.

Президент подякував Силам оборони України та воєнній розвідці за проведену операцію: "Дякую Збройним Силам України і нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах".

"Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить", – зазначив глава держави.

Теги: #ярославль #зеленський #нпз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:42 08.05.2026
Зеленський в День пам'яті та перемоги над нацизмом: через 81 рік ми знову змушені зупиняти тотальне зло

Зеленський в День пам'яті та перемоги над нацизмом: через 81 рік ми знову змушені зупиняти тотальне зло

17:12 07.05.2026
Умєров обговорить в США звільнення з РФ полонених, активізацію дипломатичного процесу та кілька безпекових питань – Зеленський

Умєров обговорить в США звільнення з РФ полонених, активізацію дипломатичного процесу та кілька безпекових питань – Зеленський

16:33 07.05.2026
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в РФ

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в РФ

14:15 07.05.2026
Зеленський: українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до ВПК

Зеленський: українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до ВПК

13:09 07.05.2026
Зеленський: Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, єдине, що її турбує, – короткострокова тиша на Червоній площі

Зеленський: Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, єдине, що її турбує, – короткострокова тиша на Червоній площі

21:40 06.05.2026
Зеленський доручив прискорити зміну керівника "Енергоатому" та анонсував кадрові зміни на рівні заступників міністрів

Зеленський доручив прискорити зміну керівника "Енергоатому" та анонсував кадрові зміни на рівні заступників міністрів

18:55 06.05.2026
Зеленський обговорив з президентом Азербайджану реалізацію домовленостей та розвиток відносин між країнами

Зеленський обговорив з президентом Азербайджану реалізацію домовленостей та розвиток відносин між країнами

18:55 05.05.2026
В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

В Краматорську загинули 5 людей, рятувальна операція триває – Зеленський

17:36 05.05.2026
Зеленський визначив завдання для дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки: готуємо нові рішення

Зеленський визначив завдання для дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки: готуємо нові рішення

16:02 05.05.2026
Зеленський запропонував Бахрейну укласти drone deal

Зеленський запропонував Бахрейну укласти drone deal

ВАЖЛИВЕ

Зеленський в День пам'яті та перемоги над нацизмом: через 81 рік ми знову змушені зупиняти тотальне зло

За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

Від початку війни загинуло понад 17 тис. 400 мирних жителів України, понад 43 тис. поранено – керівник "департаменту війни"

Протягом минулої ночі РФ здійснила понад 140 обстрілів і більш ніж 850 ударів дронами, навіть імітаційної спроби припинення вогню не було – Зеленський

Зеленський: Усі плани стійкості регіонів мають бути реалізовані до початку опалювального сезону

ОСТАННЄ

Голова Нацполіції: з'явилися загрози використання дронів в кримінальному середовищі, потрібен закон

США під час операції в Ормузькій протоці завдали ударів по трьох іранських портах – ЗМІ

На Закарпатті ліквідовано масштабну лісову пожежу – ДСНС

Від початку війни ворог атакував 707 об'єктів енергетики в Україні із застосуванням більше 5 тис. дронів – голова Нацполіції

Голова Нацполіції: від початку війни ворог більше 500 разів атакував об'єкти залізниці, 274 – в цьому році

Десятки разів окупанти обстрілювали населені пункти України за добу, є жертви, поранені, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

Очільник СБУ: впродовж минулого опалювального сезону ворог здійснив 129 атак по газовій інфраструктурі України

Влада Швеції звільнила росіянина, капітана танкера із санкційного списку ЄС

Кабмін виділив 21,2 млн грн на закупівлю ай-трекерів для інклюзивно-ресурсних центрів

За час війни зафіксовано факти вбивства ворогом 306 українських військовополонених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА