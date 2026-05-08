Зеленський: у Ярославлі уражено об'єкт нафтової сфери, що має значення для фінансування війни РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження в Ярославлі об’єкта нафтової сфери, який мав важливе значення для фінансування російської війни.

"Ярославль, більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Об’єкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни", – зазначив він у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook ранком п’ятниці.

Президент подякував Силам оборони України та воєнній розвідці за проведену операцію: "Дякую Збройним Силам України і нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах".

"Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить", – зазначив глава держави.