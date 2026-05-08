Командувач ВМС: Обговорили реалізацію програми SENTINEL, спрямованої на посилення морської безпеки

В Україні відбулося друге засідання Керівного комітету програми SENTINEL, присвячене обговоренню її реалізації та подальших кроків із посилення морської безпеки та розвитку міжвідомчої взаємодії у морській сфері, повідомив командувач Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"Програма SENTINEL є важливою міжвідомчою ініціативою, спрямованою на розвиток обізнаності у морській сфері та посилення морської безпеки України. В умовах триваючої агресії своєчасна, достовірна й узгоджена інформація є основою ефективних рішень і дій у морському домені", – йдеться в повідомленні с оприлюдненому у соціальній мережі Facebook ранком п'ятниці.

Під час засідання було розглянуто поточний стан реалізації програми, представлено та узгоджено Концепцію операційної діяльності, а також визначено подальші кроки з її впровадження.

Неїжпапа також наголосив, що подальша реалізація програми передбачає створення цілісної системи міжвідомчої взаємодії у морській сфері, розгортання національного координаційного механізму та інтеграцію з відповідними системами партнерів.

Засідання відбулося під головуванням заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. У ньому взяли участь представники Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства закордонних справ, а також міжнародні партнери – Консультативна місія ЄС, Представництво НАТО в Україні та Коаліція морських спроможностей України.