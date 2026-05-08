Інтерфакс-Україна
Події
08:54 08.05.2026

Командувач ВМС: Обговорили реалізацію програми SENTINEL, спрямованої на посилення морської безпеки

В Україні відбулося друге засідання Керівного комітету програми SENTINEL, присвячене обговоренню її реалізації та подальших кроків із посилення морської безпеки та розвитку міжвідомчої взаємодії у морській сфері, повідомив командувач Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"Програма SENTINEL є важливою міжвідомчою ініціативою, спрямованою на розвиток обізнаності у морській сфері та посилення морської безпеки України. В умовах триваючої агресії своєчасна, достовірна й узгоджена інформація є основою ефективних рішень і дій у морському домені", – йдеться в повідомленні с оприлюдненому у соціальній мережі Facebook ранком п'ятниці.

Під час засідання було розглянуто поточний стан реалізації програми, представлено та узгоджено Концепцію операційної діяльності, а також визначено подальші кроки з її впровадження.

Неїжпапа також наголосив, що подальша реалізація програми передбачає створення цілісної системи міжвідомчої взаємодії у морській сфері, розгортання національного координаційного механізму та інтеграцію з відповідними системами партнерів.

Засідання відбулося під головуванням заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. У ньому взяли участь представники Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства закордонних справ, а також міжнародні партнери – Консультативна місія ЄС, Представництво НАТО в Україні та Коаліція морських спроможностей України.

 

Теги: #неїжпапа #морська_безпека #оборона

22:02 07.05.2026
Україна та Швеція обговорили постачання винищувачів Gripen для ЗСУ – Міноборони

21:47 29.04.2026
Агенція оборонних закупівель почала розслідування через можливий витік інформації про закупівлю артилерійських пострілів

12:47 25.04.2026
Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

11:32 25.04.2026
Міністр Федоров: Основний фокус у співпраці з Естонією – закупівля дронів та засобів протидії БпЛА

01:32 23.04.2026
Кислиця провів зустріч із делегацією Швеції: обговорили євроінтеграцію та оборонну співпрацю

21:27 20.04.2026
Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

18:24 04.02.2025
Нагальною задачею ВМС є доукомплектування підрозділів морської піхоти – Неїжпапа

15:43 19.12.2024
Неїжпапа: Ми продовжимо роботу щодо вишок у морі

15:14 19.12.2024
РФ втратила панування в Чорному морі - командувач ВМС ЗСУ

23:08 17.07.2024
Україна ініціює створення міжнародної платформи "Безпечне Чорне море" - Стратегія

