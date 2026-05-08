08:44 08.05.2026

На Дніпропетровщині внаслідок майже 30 атак РФ поранено трьох людей, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

У Дніпропетровській області внаслідок майже 30 атак російських військ із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомби поранення дістали троє людей, також зафіксовано руйнування житлових будинків, об'єктів інфраструктури та пожежі в низці громад області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Павлограді виникли пожежі. Пошкоджені понад 10 приватних будинків та авто. Постраждали троє людей. 55-річні чоловік та жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 43-річний чоловік на амбулаторному лікуванні", – зазначив очільник ОВА в Телеграм.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджено інфраструктуру та будівлі, що не експлуатуються.

 

