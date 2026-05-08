Інтерфакс-Україна
Події
08:34 08.05.2026

ППО за ніч знешкодила 56 з 67 дронів, є влучання на восьми локаціях

ППО за ніч знешкодила 56 з 67 дронів, є влучання на восьми локаціях
Сили української протиповітряної оборони в ніч проти п'ятниці знешкодили 56 ворожих безпілотники, проте зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у 7 місцях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

" За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півдні та сході країни", – повідомляється у Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 8 травня (з 18:00 7 травня) противник атакував 67-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

08:08 08.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1573 ворожих цілей

14:45 07.05.2026
Ефективність української ППО у квітні перевищила 88%, але бракує ракет для Patriot для протидії балістиці – Міноборони

08:20 07.05.2026
ППО ліквідувала 92 зі 102 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на шести локаціях – Повітряні сили

17:09 06.05.2026
Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

08:45 06.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1419 ворожих цілей

18:35 04.05.2026
Спецпідрозділи ППО з ветеранів війни розпочали захист українських портів – Кулеба

10:01 04.05.2026
Сили оборони знищили 135 ворожих БПЛА, було влучання 14 дронів

08:33 04.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1601 ворожу ціль

19:54 03.05.2026
Захисники України впродовж 3 травня знищили або подавили 180 з 241 засобу повітряного нападу росіян

16:26 03.05.2026
Свириденко: вже 25 підприємств долучились проєкту створення в Україні приватного ППО

