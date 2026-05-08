ППО за ніч знешкодила 56 з 67 дронів, є влучання на восьми локаціях

Сили української протиповітряної оборони в ніч проти п'ятниці знешкодили 56 ворожих безпілотники, проте зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у 7 місцях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

" За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півдні та сході країни", – повідомляється у Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 8 травня (з 18:00 7 травня) противник атакував 67-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.