За добу на Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка, ще четверо людей поранені – поліція

Фото: https://t.me/UA_National_Police

На Сумщині за добу внаслідок російських обстрілів загинула одна жінка та ще четверо людей отримали поранення, під вогнем перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів, повідомляє Національна поліція України.

"У Краснопільській громаді внаслідок російського обстрілу загинула 52-річна місцева мешканка, пошкоджено приватний будинок. У Степанівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 29-річний чоловік. Знищено легковий автомобіль та пошкоджено фасад магазину", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою у Телеграм-каналі.

Окрім того, за інформацією відомства, у Білопільській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждали двоє чоловіків віком 41 та 35 років, а у Великописарівській громаді внаслідок атаки безпілотника поранення отримала 75-річна жінка.