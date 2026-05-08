Протягом минулої ночі РФ здійснила понад 140 обстрілів і більш ніж 850 ударів дронами, навіть імітаційної спроби припинення вогню не було – Зеленський

Російські війська протягом минулої ночі продовжили масовані атаки на українські позиції, здійснивши понад 140 обстрілів і більш ніж 850 ударів дронами різних типів, водночас, за словами президента України Володимира Зеленського, навіть імітаційної спроби припинення вогню з російської сторони зафіксовано не було.

За інформацією Зеленського, зафіксовано також понад 10 штурмових дій, найбільше – на Слов'янському напрямку. Окрім цього, російські сили застосовували FPV-дрони, "Ланцети" та інші ударні безпілотники, а також продовжували використовувати розвідувальні дрони над прифронтовими громадами.

"Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було", – зазначив очільник Української держави.

Він наголосив, що Україна діятиме дзеркально: "Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться".