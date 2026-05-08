08:12 08.05.2026

Протягом минулої ночі РФ здійснила понад 140 обстрілів і більш ніж 850 ударів дронами, навіть імітаційної спроби припинення вогню не було – Зеленський

Російські війська протягом минулої ночі продовжили масовані атаки на українські позиції, здійснивши понад 140 обстрілів і більш ніж 850 ударів дронами різних типів, водночас, за словами президента України Володимира Зеленського, навіть імітаційної спроби припинення вогню з російської сторони зафіксовано не було.

За інформацією Зеленського, зафіксовано також понад 10 штурмових дій, найбільше – на Слов'янському напрямку. Окрім цього, російські сили застосовували FPV-дрони, "Ланцети" та інші ударні безпілотники, а також продовжували використовувати розвідувальні дрони над прифронтовими громадами.

"Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було", – зазначив очільник Української держави.

Він наголосив, що Україна діятиме дзеркально: "Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться".

 

Теги: #війна #перемиря #рф

06:37 08.05.2026
ЄС готується до можливих переговорів із Путіним на тлі застою мирного процесу – ЗМІ

05:46 08.05.2026
Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню через атаки на судна і цивільні райони

05:27 08.05.2026
Тимчасовий повірений Польщі в Україні заявив про наміри РФ вчиняти воєнні злочини та повітряний терор проти Києва

03:29 08.05.2026
Окупанти просунулися на Дніпропетровщині та Донеччині, за добу зайнявши 4,40 кв. км – DeepState

23:55 07.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 156 ворожих атак – Генштаб

22:36 07.05.2026
Сибіга: офіційні ноти РФ з погрозами диппредставництвам можуть бути доказом у судових справах

21:17 07.05.2026
МЗС: Москва прагне перепочинку, а не миру, брехуни викриті

20:37 07.05.2026
Ушаков назвав виведення військ України з Донбасу умовою переговорів, у ЦПД відповіли

19:21 07.05.2026
Зеленський назвав дивним бажання представників деяких держав відвідати Москву: Ми не рекомендуємо

19:11 07.05.2026
У РФ заявили про перемир'я з 8 до 10 травня, знову пригрозивши вдарити по центру Києва у разі спроб "зірвати святкування"

