Сили безпілотних систем уразили за добу 1573 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1573 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 353 одиниці особового складу, з яких 145 – ліквідовано; 69 точок вильоту БпЛА; 34 артилерійські системи; 125 одиниць автомобільної техніки; 47 мотоциклів; 282 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"З початку травня (01-07.05) підрозділами СБС уражено 10500 цілей противника, з них 2213 – особовий склад", – повідомили СБС.