Інтерфакс-Україна
Події
08:02 08.05.2026

Пожежа в Зоні відчуження на Київщині охопила понад 1100 га, триває масштабна ліквідація – ДСНС

1 хв читати
Пожежа в Зоні відчуження на Київщині охопила понад 1100 га, триває масштабна ліквідація – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Зоні відчуження на Київщині триває масштабна лісова пожежа, яка через сильний вітер, суху погоду та ускладнений доступ через мінну небезпеку вже охопила понад 1100 гектарів території.

"Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Орієнтовна площа пожежі вже становить понад 1100 га", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою ДСНС України в п'ятницю.

До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та інші служби.

За інформацією відомства, вогонь стрімко поширюється лісовим масивом та охоплює нові квартали, що ускладнює стабілізацію ситуації.

Окремі ділянки залишаються недоступними для рятувальників через ризик наявності вибухонебезпечних предметів, у зв'язку з чим проведення гасіння там тимчасово обмежене.

"Рятувальники працюють у посиленому режимі, здійснюючи локалізацію осередків займання та недопущення подальшого поширення вогню", – інформують в ДСНС.

 

Теги: #пожежа #київська #зона_відчуження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:16 07.05.2026
На Бучанщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі – ДСНС

На Бучанщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі – ДСНС

11:02 06.05.2026
На Закарпатті рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в лісництві

На Закарпатті рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в лісництві

23:19 05.05.2026
ОВА: на Мукачівщині вогонь охопив близько 75 га лісу – залучено авіацію та 128 рятувальників

ОВА: на Мукачівщині вогонь охопив близько 75 га лісу – залучено авіацію та 128 рятувальників

07:31 05.05.2026
До трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку на Київщині

До трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку на Київщині

01:20 05.05.2026
Двоє постраждалих у Броварах через атаку російського дрону

Двоє постраждалих у Броварах через атаку російського дрону

05:20 01.05.2026
Ворог атакував Одещину, виникла пожежа у багатоповерхівці

Ворог атакував Одещину, виникла пожежа у багатоповерхівці

21:01 30.04.2026
Правоохоронці затримали зловмисника, який кинув гранату на території ТЦК – поліція

Правоохоронці затримали зловмисника, який кинув гранату на території ТЦК – поліція

20:15 30.04.2026
Пожежу в готелі на Закарпатті локалізовано: вогонь охопив 1000 кв. м – ДСНС

Пожежу в готелі на Закарпатті локалізовано: вогонь охопив 1000 кв. м – ДСНС

03:12 30.04.2026
Київський обласний ТЦК призначив службове розслідування через повідомлення про можливі затримання співробітників

Київський обласний ТЦК призначив службове розслідування через повідомлення про можливі затримання співробітників

19:27 27.04.2026
Франція передала Бучанській громаді чотири сучасні автобуси – КОВА

Франція передала Бучанській громаді чотири сучасні автобуси – КОВА

ВАЖЛИВЕ

Протягом минулої ночі РФ здійснила понад 140 обстрілів і більш ніж 850 ударів дронами, навіть імітаційної спроби припинення вогню не було – Зеленський

Зеленський: Усі плани стійкості регіонів мають бути реалізовані до початку опалювального сезону

Мінсоцполітики: Мова не про персональні дані українці за кордоном, а статистику для розуміння профілю людей

Зеленський назвав дивним бажання представників деяких держав відвідати Москву: Ми не рекомендуємо

В ОП підтвердили візит Умєрова до Маямі

ОСТАННЄ

Командувач ВМС: Обговорили реалізацію програми SENTINEL, спрямованої на посилення морської безпеки

На Дніпропетровщині внаслідок майже 30 атак РФ поранено трьох людей, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

ППО за ніч знешкодила 56 з 67 дронів, є влучання на восьми локаціях

За добу на Сумщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка, ще четверо людей поранені – поліція

Протягом минулої ночі РФ здійснила понад 140 обстрілів і більш ніж 850 ударів дронами, навіть імітаційної спроби припинення вогню не було – Зеленський

Сили безпілотних систем уразили за добу 1573 ворожих цілей

За добу внаслідок атак рф на Запоріжжя та район загинула одна людина, 12 поранено – ОВА

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 335 од. спецтехніки – Генштаб

ЄС готується до можливих переговорів із Путіним на тлі застою мирного процесу – ЗМІ

8 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА