Пожежа в Зоні відчуження на Київщині охопила понад 1100 га, триває масштабна ліквідація – ДСНС

У Зоні відчуження на Київщині триває масштабна лісова пожежа, яка через сильний вітер, суху погоду та ускладнений доступ через мінну небезпеку вже охопила понад 1100 гектарів території.

"Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Орієнтовна площа пожежі вже становить понад 1100 га", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою ДСНС України в п'ятницю.

До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та інші служби.

За інформацією відомства, вогонь стрімко поширюється лісовим масивом та охоплює нові квартали, що ускладнює стабілізацію ситуації.

Окремі ділянки залишаються недоступними для рятувальників через ризик наявності вибухонебезпечних предметів, у зв'язку з чим проведення гасіння там тимчасово обмежене.

"Рятувальники працюють у посиленому режимі, здійснюючи локалізацію осередків займання та недопущення подальшого поширення вогню", – інформують в ДСНС.