За добу внаслідок атак рф на Запоріжжя та район загинула одна людина, 12 поранено – ОВА

Упродовж минулої доби внаслідок масованих атак російських військ на Запоріжжя та Запорізький район загинула одна людина, ще 12 отримали поранення, під ворожими ударами опинилися 48 населених пунктів області, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Надійшло 71 повідомлення про руйнування, пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

Зокрема, армія рф здійснила 28 авіаударів по Комишувасі, Зарічному, Новомиколаївці, Одарівці, Григорівському, Таврійському, Любицькому, Юрківці, Щасливому, Шевченківському, Оріхову, Червоній Криниці, Микільському, Лугівському, Малій Токмачці, Лісному, Верхній Терсі, Широкому, Копанях, Гуляйпільському, Долинці, Воздвижівці та Сонячному.

Крім того, зафіксовано 626 атак дронами різної модифікації (переважно FPV) по Запоріжжю, Розумівці, Новоолександрівці, Новояковлівці, Новооленівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Цвітковому, Варварівці, Оленокостянтинівці, Прилуках, Добропіллю, Новому Запоріжжю та Рибному.

"263 артудари прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському,Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці, Добропіллю та Рибному", – інформує Федоров ранком п'ятниці.