Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 335 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів, 91 артсистему, сімнадцять бронемашин, 1817 БПЛА, а також 335 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 339 190 (+1 130) осіб, танків – 11 919 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 538 (+17) од, артилерійських систем – 41 630 (+91) од, РСЗВ – 1 778 (+2) од, засоби ППО – 1 370 (+5) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 344 (+8) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 279 729 (+1 817) од, крилаті ракети – 4 585 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 94 879 (+334) од, спеціальна техніка – 4 173 (+1) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.