ЄС готується до можливих переговорів із Путіним на тлі застою мирного процесу – ЗМІ

Лідери Європейського Союзу розглядають можливість майбутніх переговорів із Володимиром Путіним у межах обговорення шляхів завершення війни в Україні на тлі відсутності значного прогресу в поточному мирному процесі та дискусій щодо ролі ЄС у потенційних переговорах, повідомляє Financial Times.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що існує "потенціал" для переговорів ЄС із Путіним і що блок має підтримку президента України Володимира Зеленського для такого кроку.

"Я розмовляю з 27 національними лідерами ЄС, щоб визначити найкращий спосіб організуватися і зрозуміти, що нам потрібно для ефективного обговорення з Росією, коли настане відповідний момент", – передає слова Кошти видання.

Водночас Кошта наголосив, що ЄС "уникатиме втручання у процес, який веде президент Трамп", і визнав, що наразі немає ознак готовності Росії до змістовних переговорів: "Так, це потенційна можливість [переговорів із Путіним], але наразі ніхто не бачив жодних ознак з боку Росії, що вони справді готові до серйозних переговорів".

Водночас серед країн ЄС відсутній консенсус щодо формату та представництва у разі потенційних переговорів із Москвою.

