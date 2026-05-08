8 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

8 травня в Україні відзначають День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни, Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, День Перемоги в Європі, Міжнародний день боротьби з таласемією, Всесвітній день боротьби з раком яєчників.

Віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангеліста Івана Богослова; святого преподобного Арсенія Великого.

День 1535 Російська агресія

День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни

8 травня в Україні та у всьому світі вшановується День пам’яті та примирення.

Кожне слово у назві цієї дати має глибоке значення. Пам’ять говорить нам про те, що ми маємо не забувати мільйони людей, які загинули у Другій світовій війні. Примирення – означає, що всі країни, що брали участь у кривавих діях тієї війни мали б примиритися між собою та не починати нових війн.

Мета цього пам’ятного дня – ще раз нагадати про невинних жертв війни, про безглуздо знищених в результаті бойових дій людей, про жахливі воєнні злочини, злочини проти людяності. Народи мали б примиритися для того, щоб не допустити повторення подібних подій знову. На жаль, наші сподівання не завжди виправдовуються і українцям знову доводиться боронити своє право на існування, яке цього разу заперечують російські нацисти.

День пам’яті та примирення відзначають 8 травня не випадково. Адже саме цього дня, у 1945 році було підписано Акт про капітуляцію тодішнього агресора – Німеччини. Подумки повертаючись в ті дні, важливо оцінити внесок кожної держави, а також кожної окремої людини у завершення воєнних дій. Розглянемо, які історичні події передували запровадженню Дня пам’яті та примирення, як у світі, так і в Україні.

Восени 2004 року, на 59-му з’їзді Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй, дата 8 травня отримала офіційне визнання та назву – День пам’яті та примирення. У відповідній Резолюції було зазначено, що всі держави, що мають членство в ООН відзначати цей день як пам’ятний на честь жертв, що постраждали під час Другої світової війни.

Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Відзначається щорічно в день народження Анрі Дюнана (1828–1910), засновника Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Спочатку свято називалось "День Червоного Хреста". Перше його святкування відбулось в 1948 році. Пізніше, у 1984 році, назву свята змінили на "Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця".

Міжнародний рух Червоного хреста та Червоного Півмісяця був заснований у 1963 році. Нині він поєднує більш ніж 17 млн співробітників та добровольців по усьому світі. Головна ціль руху – це допомога усім стражденним, не поділяючи їх за критеріями достатку. Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця має свій девіз: "Разом заради гуманності".

День Перемоги в Європі

Відзначається на згадку про 8 травня 1945 р. (в країнах Британської Співдружності 7 травня 1945 р.) – дату, коли Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини

День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

8 травня українці вшановують День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Це свято перейменоване з радянського Дня перемоги під час декомунізації у 2015 р. та перенесене на 8 травня. Мета таких змін – переосмислення тих подій і зміна акценту зі святкування на вшанування конкретних людей, які боролися з фашистською навалою.

Офіційною емблемою Дня перемоги є червона квітка маку. У європейських країнах ця квітка символізує День пам’яті та примирення, що припадає напередодні, і який також проводять в Україні. Лозунгом виступають слова "1939-1945. Ніколи знову" та "1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо".

Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента України (№ 169/2015 від 24 березня 2015 р.).

Міжнародний день боротьби з таласемією

Міжнародний день боротьби з таласемією, який відзначається щороку 8 травня, є важливою датою для світової спільноти людей, які страждають на це захворювання.

Заснований Міжнародною федерацією таласемії, цей день присвячений підвищенню обізнаності про таласемію, важке захворювання крові, та просуванню кращих методів лікування та догляду за хворими на таласемію.

Всесвітній день боротьби з раком яєчників

Всесвітній день боротьби з раком яєчників – це щорічна подія, яка проводиться 8 травня з метою підвищення обізнаності про рак яєчників, його симптоми та ризики для жінок у всьому світі.

Народилися в цей день:

230 років від дня народження Франсуа Оґюста Марі Міньє (1796–1884), французького історика, правника

120 років від дня народження Роберто Росселіні (1906–1977), італійського кінорежисера

100 років від дня народження Тетяни Володимирівни Симиренко-Торп (1926–2001), української громадської діячки, дочки Володимира Симиренка та онуки Левка Симиренка (Канада)

90 років від дня народження Миколи Григоровича Плахотнюка (1936–2015), українського правозахисника, дисидента, громадського діяча, жертви каральної психіатрії радянських часів, чоловіка Валентини Чорновіл, молодшої сестри В’ячеслава Чорновола

40 років від дня заснування (1986) у Києві Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка Національної академії наук України

Ще цього дня:

1900 - Андрей (Шептицький) був призначений митрополитом Львівським;

1919 - Центральною Руською Народною Радою укладено Ужгородський меморандум — рішення про приєднання Закарпаття до Чехословаччини;

1943 - Друга світова війна: закінчилось повстання Варшавського гетто;

1944 - Друга світова війна: шеф єврейського відділу гестапо А. Ейхман запропонував союзникам обміняти угорських євреїв на 10 000 вантажівок;

1945 - У передмісті Берліна Карлсгорсті представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Кейтелем вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини, що набрав чинності о 23:01;

1947 - Франція вийшла зі складу Міжнародного валютного фонду;

1949 - Парламентська рада в Бонні прийняла "Основний закон" (Конституцію ФРН);

1951 - Іван Драч опублікував свій перший вірш;

1962 - У Лондоні перестали ходити останні тролейбуси;

1989 - Вийшов з друку перший номер "Газети Виборчої" (Варшава);

1994 - Азербайджан приєднався до договору про припинення вогню в Карабаху;

1996 - Внесено зміни до конституції ПАР — надано рівні громадянські права представникам усіх рас. Зулуські націоналісти і білі екстремісти бойкотували парламентське рішення і весь процес департизації країни;

2004 - Німецька поліція заарештувала 18-літнього творця комп'ютерного вірусу "Sasser";

2021 - Вибух замінованого автомобіля перед школою в Кабулі, столиці Афганістану, убив щонайменше 55 людей і поранив понад 150.

Церковне свято

Сьогодні Церква вшановує пам’ять одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа — євангеліста Івана Богослова. Іван Богослов був одним із найулюбленіших учнів Ісуса Христа, а також одним із трьох учнів, яких Спаситель найбільше наблизив до себе.

Вважається, що за своє життя апостол здійснив кілька чудес і спонукав багатьох людей стати християнами. Але найважливіше його спадщина — це Євангеліє, яке складається з 21 глави. За переказами, перед тим, як почати диктувати учню текст, Іван Богослов впродовж трьох днів молився на вершині гори.

Цього дня віряни йдуть до храмів на святкові служби. У своїх молитвах вони просять в апостола здоров’я для себе та близьких. Також вважається, що молитви біля образу святого допоможуть подружжю зачати дитину, а одиноким людям — знайти сім’ю.

У день пам’яті Івана Богослова краще не займатися прибиранням, пранням, робити ремонти і займатись важкою фізичною працею. Не можна у святковий день сваритися, лихословити та відмовляти у милостині й допомозі.

Іменини:

Арсеній, Іван.

З прикмет цього дня:

Якщо сьогодні кує зозуля — морозів не буде. Ясний і сонячний день — до спекотного літа. Якщо веселка висить високо в небі, має бути ясна погода. Купчасті хмари вранці, а ввечері шаруваті — скоро почнеться гроза. Птахи летять на конопляник — буде багатий урожай конопель. Ще не зацвіли яблуні до 8 травня — врожаю не буде.

