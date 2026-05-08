Інтерфакс-Україна
Події
05:46 08.05.2026

Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню через атаки на судна і цивільні райони

Про атаки на два судна в районі Ормузької протоки та удари по цивільних районах на південному узбережжі країни заявило вище об'єднане військове командування Ірану, звинувативши США у порушенні режиму припинення вогню, повідомляє Reuters.

За словами речника Центрального штабу Ірану Хатам аль-Анбія на котрого опирається видання, США атакували іранський нафтовий танкер, що прямував з прибережних вод Ірану поблизу Джаска до Ормузької протоки, а також інше судно, яке входило в Ормузьку протоку поблизу еміратського порту Фуджейра.

Він також заявив, що одночасно, у співпраці з деякими країнами регіону, були здійснені повітряні атаки на цивільні райони вздовж узбережжя Бандар Хамір, Сірік і острова Кешм.

"США атакували "іранський нафтовий танкер, що прямував з прибережних вод Ірану поблизу Джаска до Ормузької протоки, а також інше судно, що входило в Ормузьку протоку поблизу еміратського порту Фуджейра", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-accuses-us-violating-ceasefire-with-new-attacks-2026-05-07/

Теги: #іран #вогонь #сша #війна #ситуація

05:27 08.05.2026
Тимчасовий повірений Польщі в Україні заявив про наміри РФ вчиняти воєнні злочини та повітряний терор проти Києва

03:29 08.05.2026
Окупанти просунулися на Дніпропетровщині та Донеччині, за добу зайнявши 4,40 кв. км – DeepState

02:43 08.05.2026
Трамп заявив про вимогу до ЄС знизити тарифи до нуля та пригрозив підвищенням мит у разі невиконання домовленостей

01:54 08.05.2026
Трамп заявив про знищення іранських катерів під час проходу есмінців США через Ормузьку протоку

01:21 08.05.2026
ОАЕ експортують нафту через Ормузьку протоку з вимкненими системами відстеження – ЗМІ

23:55 07.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 156 ворожих атак – Генштаб

20:10 07.05.2026
Рубіо обговорив з Папою Римським безпекову ситуацію у країнах, які переживають війну, та на Кубі

17:12 07.05.2026
Умєров обговорить в США звільнення з РФ полонених, активізацію дипломатичного процесу та кілька безпекових питань – Зеленський

10:06 07.05.2026
США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь, у списку лишилась тільки РФ – посол

10:01 07.05.2026
США домагаються 20-річного мораторію на збагачення урану в Ірані – ЗМІ

