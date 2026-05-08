Іран звинуватив США у порушенні режиму припинення вогню через атаки на судна і цивільні райони

Про атаки на два судна в районі Ормузької протоки та удари по цивільних районах на південному узбережжі країни заявило вище об'єднане військове командування Ірану, звинувативши США у порушенні режиму припинення вогню, повідомляє Reuters.

За словами речника Центрального штабу Ірану Хатам аль-Анбія на котрого опирається видання, США атакували іранський нафтовий танкер, що прямував з прибережних вод Ірану поблизу Джаска до Ормузької протоки, а також інше судно, яке входило в Ормузьку протоку поблизу еміратського порту Фуджейра.

Він також заявив, що одночасно, у співпраці з деякими країнами регіону, були здійснені повітряні атаки на цивільні райони вздовж узбережжя Бандар Хамір, Сірік і острова Кешм.

Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-accuses-us-violating-ceasefire-with-new-attacks-2026-05-07/