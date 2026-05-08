Інтерфакс-Україна
Події
05:27 08.05.2026

Тимчасовий повірений Польщі в Україні заявив про наміри РФ вчиняти воєнні злочини та повітряний терор проти Києва

Тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч заявив, що російська дипломатія через дипломатичні ноти та офіційні заяви прямо сигналізує про наміри вчиняти воєнні злочини та застосовувати повітряний терор проти Києва.

"Російська дипломатія чітко й недвозначно, через дипломатичні ноти та заяви, повідомляє всім і кожному, що росіяни будуть вчиняти воєнне злочини в Києві та застосовувати повітряний терор проти міста. Ганебно. Але очікувано", – йдеться в дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Х.

Джерело: https://x.com/p_lukasiewicz/status/2052462966348365892?s=46

Теги: #польща #війна #дипломат #рф

03:29 08.05.2026
Окупанти просунулися на Дніпропетровщині та Донеччині, за добу зайнявши 4,40 кв. км – DeepState

23:55 07.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 156 ворожих атак – Генштаб

22:36 07.05.2026
Сибіга: офіційні ноти РФ з погрозами диппредставництвам можуть бути доказом у судових справах

21:17 07.05.2026
МЗС: Москва прагне перепочинку, а не миру, брехуни викриті

20:37 07.05.2026
Ушаков назвав виведення військ України з Донбасу умовою переговорів, у ЦПД відповіли

19:11 07.05.2026
У РФ заявили про перемир'я з 8 до 10 травня, знову пригрозивши вдарити по центру Києва у разі спроб "зірвати святкування"

10:50 07.05.2026
Бережна: Поки у Венеції тривають мистецькі дискусії, Росія щодня руйнує українські музеї, театри, бібліотеки і церкви

21:15 06.05.2026
Зеленський: Росія відповіла на пропозицію про припинення вогню ударами, Україна діятиме дзеркально

18:08 06.05.2026
Варшава готова пропустити прем'єра Словаччини для візиту до Москви, якщо він розблокує допомогу Україні, – МЗС Польщі

16:28 06.05.2026
В інтересах Польщі прийняти якомога більше американських солдатів – глава МЗС

