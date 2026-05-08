Тимчасовий повірений Польщі в Україні заявив про наміри РФ вчиняти воєнні злочини та повітряний терор проти Києва

Тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч заявив, що російська дипломатія через дипломатичні ноти та офіційні заяви прямо сигналізує про наміри вчиняти воєнні злочини та застосовувати повітряний терор проти Києва.

"Російська дипломатія чітко й недвозначно, через дипломатичні ноти та заяви, повідомляє всім і кожному, що росіяни будуть вчиняти воєнне злочини в Києві та застосовувати повітряний терор проти міста. Ганебно. Але очікувано", – йдеться в дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Х.

