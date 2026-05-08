Окупанти просунулися на Дніпропетровщині та Донеччині, за добу зайнявши 4,40 кв. км – DeepState

За минулу добу на окремих ділянках у Донецькій та Дніпропетровській областях зафіксовано просування російських окупаційних сил, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Горіхового та Філії", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі.

Згідно з оновленими показниками, у районі Горіхового (Донецька область) відбулося збільшення площі червоної та сірої зон. У червоній зоні зафіксовано приріст на 2,26 кв. км, тоді як сіра зона також розширилась на 0,77 кв. км.

У районі Філії (Дніпропетровська область) ситуація змінилася більш неоднорідно. Площа червоної зони зросла на 2,14 кв. км, водночас сіра зона скоротилася на 2,14 кв. км.

Сумарно площа контролю ворога зросла за добу на 4,40 кв. км, натомість сіра зона змінилася на −1,37 кв. км.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23483