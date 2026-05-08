Інтерфакс-Україна
Події
03:29 08.05.2026

Окупанти просунулися на Дніпропетровщині та Донеччині, за добу зайнявши 4,40 кв. км – DeepState

1 хв читати

За минулу добу на окремих ділянках у Донецькій та Дніпропетровській областях зафіксовано просування російських окупаційних сил, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Горіхового та Філії", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі.

Згідно з оновленими показниками, у районі Горіхового (Донецька область) відбулося збільшення площі червоної та сірої зон. У червоній зоні зафіксовано приріст на 2,26 кв. км, тоді як сіра зона також розширилась на 0,77 кв. км.

У районі Філії (Дніпропетровська область) ситуація змінилася більш неоднорідно. Площа червоної зони зросла на 2,14 кв. км, водночас сіра зона скоротилася на 2,14 кв. км.

Сумарно площа контролю ворога зросла за добу на 4,40 кв. км, натомість сіра зона змінилася на −1,37 кв. км.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23483

Теги: #війна #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:55 07.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 156 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 156 ворожих атак – Генштаб

07:03 06.05.2026
Рубіо обговорив із Лавровим війну в Україні під час телефонної розмови – Держдеп

Рубіо обговорив із Лавровим війну в Україні під час телефонної розмови – Держдеп

04:49 06.05.2026
Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині, за добу зміни склали 3,58 кв. км – DeepState

Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині, за добу зміни склали 3,58 кв. км – DeepState

01:45 06.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожих атак – Генштаб

18:35 05.05.2026
Буданов запропонував створити єдиний центр для залучення іноземців на військову службу

Буданов запропонував створити єдиний центр для залучення іноземців на військову службу

13:14 05.05.2026
Трамп вважає, що конфлікт з Іраном завершиться за два-три тижні

Трамп вважає, що конфлікт з Іраном завершиться за два-три тижні

06:48 04.05.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців – Генштаб

22:47 03.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки – Генштаб

05:38 02.05.2026
Іран передав США нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту – ЗМІ

Іран передав США нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту – ЗМІ

03:35 02.05.2026
Трамп заявив про необхідність створення "правильної угоди" щодо Ірану

Трамп заявив про необхідність створення "правильної угоди" щодо Ірану

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Усі плани стійкості регіонів мають бути реалізовані до початку опалювального сезону

Мінсоцполітики: Мова не про персональні дані українці за кордоном, а статистику для розуміння профілю людей

Зеленський назвав дивним бажання представників деяких держав відвідати Москву: Ми не рекомендуємо

В ОП підтвердили візит Умєрова до Маямі

Умєров цього тижня вирушить до Маямі для зустрічі з Віткоффом – джерело

ОСТАННЄ

Трамп заявив про вимогу до ЄС знизити тарифи до нуля та пригрозив підвищенням мит у разі невиконання домовленостей

Трамп заявив про знищення іранських катерів під час проходу есмінців США через Ормузьку протоку

ОАЕ експортують нафту через Ормузьку протоку з вимкненими системами відстеження – ЗМІ

Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

ПС: В СТОЛИЦІ ТА НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ ОГОЛОШЕНО ТРИВОГУ ЧЕРЕЗ ЗАГРОЗУ БАЛІСТИКИ З ПІВНІЧНОГО СХОДУ

ДСНС: у Краматорську рятувальники деблокували жінку з-під завалів після російського авіаудару, одна людина загинула

Сибіга: офіційні ноти РФ з погрозами диппредставництвам можуть бути доказом у судових справах

На Бучанщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі – ДСНС

Україна та Швеція обговорили постачання винищувачів Gripen для ЗСУ – Міноборони

Зеленський: Усі плани стійкості регіонів мають бути реалізовані до початку опалювального сезону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА