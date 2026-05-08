Трамп заявив про вимогу до ЄС знизити тарифи до нуля та пригрозив підвищенням мит у разі невиконання домовленостей

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від Європейського Союзу виконання, за його словами, торговельних домовленостей, які передбачають зниження тарифів до нульового рівня, та попередив про можливе суттєве підвищення мит у разі невиконання цих зобов'язань.

Він також повідомив про розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої обговорювалися, зокрема, питання іранської ядерної програми та торговельно-економічні відносини між США і ЄС.

Окремо Трамп заявив про очікування виконання ЄС торговельної угоди, укладеної у Тернберрі (Шотландія), яку він назвав "найбільшою торговельною угодою в історії".

"Було дано обіцянку, що ЄС виконає свою частину Угоди і, відповідно до Угоди, знизить свої тарифи до НУЛЯ", – заявив Трамп у дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Truth Social.

Він додав, що погодився надати час до 250-річчя США для виконання домовленостей, після чого, за його словами, у разі невиконання "тарифи одразу ж підскочать до набагато вищого рівня".

У своїй заяві Дональд Трамп підкреслив, що він і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн займають спільну позицію щодо Ірану. За його словами, сторони повністю єдині в тому, що Іран ніколи не повинен мати ядерну зброю: "Ми погодилися, що режим, який вбиває власний народ, не може контролювати бомбу, яка може вбити мільйони".

Джерело: https://x.com/truthtrumppost/status/2052473515882766842?s=46