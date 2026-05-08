Інтерфакс-Україна
Події
02:43 08.05.2026

Трамп заявив про вимогу до ЄС знизити тарифи до нуля та пригрозив підвищенням мит у разі невиконання домовленостей

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від Європейського Союзу виконання, за його словами, торговельних домовленостей, які передбачають зниження тарифів до нульового рівня, та попередив про можливе суттєве підвищення мит у разі невиконання цих зобов'язань.

Він також повідомив про розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої обговорювалися, зокрема, питання іранської ядерної програми та торговельно-економічні відносини між США і ЄС.

Окремо Трамп заявив про очікування виконання ЄС торговельної угоди, укладеної у Тернберрі (Шотландія), яку він назвав "найбільшою торговельною угодою в історії".

"Було дано обіцянку, що ЄС виконає свою частину Угоди і, відповідно до Угоди, знизить свої тарифи до НУЛЯ", – заявив Трамп у дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Truth Social.

Він додав, що погодився надати час до 250-річчя США для виконання домовленостей, після чого, за його словами, у разі невиконання "тарифи одразу ж підскочать до набагато вищого рівня".

У своїй заяві Дональд Трамп підкреслив, що він і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн займають спільну позицію щодо Ірану. За його словами, сторони повністю єдині в тому, що Іран ніколи не повинен мати ядерну зброю: "Ми погодилися, що режим, який вбиває власний народ, не може контролювати бомбу, яка може вбити мільйони".

Джерело: https://x.com/truthtrumppost/status/2052473515882766842?s=46

Теги: #іран #єс #сша #тарифи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:54 08.05.2026
Трамп заявив про знищення іранських катерів під час проходу есмінців США через Ормузьку протоку

Трамп заявив про знищення іранських катерів під час проходу есмінців США через Ормузьку протоку

01:21 08.05.2026
ОАЕ експортують нафту через Ормузьку протоку з вимкненими системами відстеження – ЗМІ

ОАЕ експортують нафту через Ормузьку протоку з вимкненими системами відстеження – ЗМІ

20:10 07.05.2026
Рубіо обговорив з Папою Римським безпекову ситуацію у країнах, які переживають війну, та на Кубі

Рубіо обговорив з Папою Римським безпекову ситуацію у країнах, які переживають війну, та на Кубі

19:24 07.05.2026
Мінсоцполітики: Мова не про персональні дані українці за кордоном, а статистику для розуміння профілю людей

Мінсоцполітики: Мова не про персональні дані українці за кордоном, а статистику для розуміння профілю людей

17:12 07.05.2026
Умєров обговорить в США звільнення з РФ полонених, активізацію дипломатичного процесу та кілька безпекових питань – Зеленський

Умєров обговорить в США звільнення з РФ полонених, активізацію дипломатичного процесу та кілька безпекових питань – Зеленський

13:54 07.05.2026
ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня – речник

ЄС не буде евакуювати диппредставництво через погрози РФ атакувати Київ 9 травня – речник

10:06 07.05.2026
США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь, у списку лишилась тільки РФ – посол

США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь, у списку лишилась тільки РФ – посол

10:01 07.05.2026
США домагаються 20-річного мораторію на збагачення урану в Ірані – ЗМІ

США домагаються 20-річного мораторію на збагачення урану в Ірані – ЗМІ

02:33 07.05.2026
Трамп заявив, що Іран передасть США свій збагачений уран

Трамп заявив, що Іран передасть США свій збагачений уран

19:20 06.05.2026
Рада ЄС ухвалила рішення, дозволивши ЄС стати членом-засновником Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України

Рада ЄС ухвалила рішення, дозволивши ЄС стати членом-засновником Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Усі плани стійкості регіонів мають бути реалізовані до початку опалювального сезону

Мінсоцполітики: Мова не про персональні дані українці за кордоном, а статистику для розуміння профілю людей

Зеленський назвав дивним бажання представників деяких держав відвідати Москву: Ми не рекомендуємо

В ОП підтвердили візит Умєрова до Маямі

Умєров цього тижня вирушить до Маямі для зустрічі з Віткоффом – джерело

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

Сили оборони відбили з початку доби 156 ворожих атак – Генштаб

ПС: В СТОЛИЦІ ТА НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ ОГОЛОШЕНО ТРИВОГУ ЧЕРЕЗ ЗАГРОЗУ БАЛІСТИКИ З ПІВНІЧНОГО СХОДУ

ДСНС: у Краматорську рятувальники деблокували жінку з-під завалів після російського авіаудару, одна людина загинула

Сибіга: офіційні ноти РФ з погрозами диппредставництвам можуть бути доказом у судових справах

На Бучанщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі – ДСНС

Україна та Швеція обговорили постачання винищувачів Gripen для ЗСУ – Міноборони

Зеленський: Усі плани стійкості регіонів мають бути реалізовані до початку опалювального сезону

МЗС: Москва прагне перепочинку, а не миру, брехуни викриті

Іноземні добровольці в Силах оборони зможуть простіше отримати тимчасову посвідку на проживання в Україні – Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА