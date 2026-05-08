01:54 08.05.2026

Трамп заявив про знищення іранських катерів під час проходу есмінців США через Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив про знищення іранських катерів під час проходу трьох американських есмінців через Ормузьку протоку, який, за його словами, відбувся під обстрілом, але без втрат і пошкоджень для кораблів США.

"Три американські есмінці світового класу щойно пройшли дуже успішно через Ормузьку протоку під обстрілом. Три есмінці не постраждали, але іранським нападникам було завдано великої шкоди", – зазначив Трамп у дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Truth Social.

Окрім цього, він заявив про застосування ракет і безпілотників проти есмінців, які, за його словами, були "легко збиті" та "спалені ще в повітрі".

"…так само, як ми знову вибили їх сьогодні, ми виб'ємо їх набагато сильніше і набагато жорстокіше в майбутньому, якщо вони не підпишуть свою Угоду, ШВИДКО! Наші три есмінці з їхніми чудовими екіпажами тепер знову приєднаються до нашої морської блокади, яка є справді "Сталевою стіною"", – йдеться в дописі.

Джерело: https://x.com/truthtrumppost/status/2052518049886953740?s=46

