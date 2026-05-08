01:21 08.05.2026

ОАЕ експортують нафту через Ормузьку протоку з вимкненими системами відстеження – ЗМІ

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході ОАЕ разом із покупцями здійснили кілька поставок сирої нафти через Ормузьку протоку з вимкненими системами автоматичної ідентифікації (AIS), щоб знизити ризики виявлення та можливих атак у регіоні, повідомляє Reuters.

За даними джерел і аналітики Kpler та SynMax, такі постачання є обмеженими за обсягами порівняно зі звичайним експортом ОАЕ до загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном, однак свідчать про високі ризики, на які йдуть учасники ринку для відновлення торгівлі нафтою.

"У квітні Abu Dhabi National Oil Co з ОАЕ змогла експортувати щонайменше 4 мільйони барелів нафти Upper Zakum і 2 мільйони барелів нафти Das на чотирьох танкерах із терміналів у Перській затоці", – йдеться в повідомленні.

Частину вантажів перевантажували через ship-to-ship (STS) операції, частину – спрямовували до сховищ в Омані або безпосередньо на нафтопереробні заводи у Південно-Східній Азії та Південній Кореї.

Одне з постачань Upper Zakum було доставлено через STS-перевантаження на танкер Olympic Luck і транспортовано на нафтопереробний завод Pengerang у Малайзії. Інше постачання було реалізовано з рекордною премією – 20 доларів за барель понад офіційну ціну ADNOC, повідомило джерело з прямим знанням ситуації.

Видання зазначає, що через вимкнені транспондери автоматичної ідентифікації відстеження суден ускладнене, а реальні обсяги експорту можуть бути вищими за оцінки аналітиків.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/hungry-sell-uae-slips-hidden-oil-tankers-through-strait-hormuz-2026-05-07/

Теги: #оае #нафта #іран #протока #ормузька

