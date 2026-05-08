Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

Завдяки ініціативам Генерального штабу ЗСУ тисячі дітей українських воїнів уже відвідали Іспанію, Данію, Німеччину, Португалію та Болгарію; також опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міністерством оборони Франції, повідомив штаб-сержант 1 категорії відділу постізоляційного супроводу управління реінтеграційних заходів Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України штаб-сержант Сергій Касян.

На брифінгу на тему розвитку та функціонування служб супроводу у Збройних Силах України Касян зазначив, що проєкт "Ми є діти героїв" спрямований на розвиток співпраці з міжнародними організаціями та партнерами. Таким чином тисячі дітей українських воїнів уже відвідали декілька країн Європи.

"На сьогодні вже започатковано три великі проєкти з Міністерством оборони Іспанії. Це дуже потужний, системний проєкт. Ми його масштабуємо з кожним роком. Цього року кількість збільшилася вже в два рази (родин, які відвідали Іспанію)", – наголосив штаб-сержант.

Також він повідомив, що цього року було започатковано ще один проєкт з Данією.

"Тиждень тому ми відкрили табір в Данії. Туди поїхали 50 дітей військовослужбовців. Наступний табір – 100 дітей. І в нас плани на 5 років: по 10 таборів на рік", – підкреслив Касян.

Загалом за цим напрямком Генштаб співпрацює з Німеччиною, Данією, Португалією, Болгарією, і зараз планується дуже великий проєкт з Міністерством оборони Франції, як додав Касян.

"Ми формуємо групи таким чином, щоб у них обов'язково працював дитячий психолог. Після повернення наші супроводжуючі проводять аналіз емоційного стану дітей, а психологи надають свої висновки. Діти змінюються, і для нас це велика мотивація – бачити, що вони повертаються зовсім іншими", – розповів Касян.

Як повідомили у Генштабі, у 2025 році відповідними ініціативами охоплено близько 1900 дітей, а лише за перші п'ять місяців 2026 року – вже понад 1200.

Крім того, окремим напрямом стала реалізація проєкту "Моя країна – моя команда". Зокрема, діти Героїв України виводили гравців збірної України з футболу на матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти збірної Швеції.

Створення служб супроводу (патронатних служб) у кожній військовій частині Збройних сил України почалося наприкінці 2024 року. Наразі цю вертикаль у Збройних силах України очолює Центральне управління цивільно-військового співробітництва.