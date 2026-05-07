Сили оборони відбили з початку доби 156 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 156 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 четверга.

"Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 65 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4869 дронів-камікадзе та здійснив 2175 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйаільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 21 та 17 штурмових та наступальних дій.

