Інтерфакс-Україна
22:55 07.05.2026

ДСНС: у Краматорську рятувальники деблокували жінку з-під завалів після російського авіаудару, одна людина загинула

У Краматорську рятувальники деблокували жінку з-під завалів багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок російського авіаудару по житловій забудові міста, в результаті якого також загинула щонайменше одна людина.

Внаслідок удару було пошкоджено багатоквартирний будинок, під зруйнованими конструкціями опинилися люди.

"У Краматорську рятувальники врятували жінку з-під уламків будинку після російського авіаудару по житловій забудові міста…На жаль, ще одну людину дістали без ознок життя", – інформує пресслужба ДСНС України у Телеграм.

За інформацією відомства, під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники розібрали близько 200 кг будівельного сміття та ліквідували загоряння легкових автомобілів.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/63349

06:02 07.05.2026
Один постраждалий внаслідок ворожої атаки по Дніпру

18:27 06.05.2026
Стало відомо про другу загиблу через атаку окупантів по дитсадку в Сумах – ОВА

18:21 06.05.2026
ООН: З 1 травня в результаті атак РФ по всій Україні загинуло щонайменше 70 осіб, понад 500 отримали поранення

07:41 06.05.2026
Унаслідок ворожої атаки на Дніпро кількість поранених зросла вже до 19 осіб – ОВА

07:33 06.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до 43 осіб віком від 20 до 66 років – ОВА

02:52 06.05.2026
Унаслідок ворожих російських ударів за добу загинули 27 людей, понад 120 зазнали поранень – Клименко

00:06 06.05.2026
ДСНС: у Сумах внаслідок масованої атаки РФ травмовано 2 людей, виникли пожежі

22:36 05.05.2026
У Краматорську внаслідок обстрілів загинули 6 цивільних, поранені 13 – прокуратура

21:25 05.05.2026
Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

19:45 05.05.2026
Кількість поранених у Краматорську зросла до 12 людей, постраждалі віком від 33 до 91 року

