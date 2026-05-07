ДСНС: у Краматорську рятувальники деблокували жінку з-під завалів після російського авіаудару, одна людина загинула

У Краматорську рятувальники деблокували жінку з-під завалів багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок російського авіаудару по житловій забудові міста, в результаті якого також загинула щонайменше одна людина.

Внаслідок удару було пошкоджено багатоквартирний будинок, під зруйнованими конструкціями опинилися люди.

"У Краматорську рятувальники врятували жінку з-під уламків будинку після російського авіаудару по житловій забудові міста…На жаль, ще одну людину дістали без ознок життя", – інформує пресслужба ДСНС України у Телеграм.

За інформацією відомства, під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники розібрали близько 200 кг будівельного сміття та ліквідували загоряння легкових автомобілів.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/63349