Сибіга: офіційні ноти РФ з погрозами диппредставництвам можуть бути доказом у судових справах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що офіційні ноти Росії з погрозами іноземним дипломатичним представництвам в Україні розцінюватимуться як зізнання у злочинних намірах і можуть бути використані як доказ у відповідних національних та міжнародних судових справах.

"Крім того, офіційні ноти Росії з погрозами іноземним представництвам в Україні будуть використані як її зізнання в злочинних намірах – у всіх відповідних національних та міжнародних судових справах", – зазначив Сибіга у дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Х.

Він також подякував міжнародним партнерам за позицію щодо спроб Росії тиснути на іноземний дипломатичний корпус в Україні.

"Вдячний ЄС, Польщі та Німеччині, зокрема моєму колезі Йоганну Вадефулю, а також усім іншим партнерам, які чітко виступили проти спроб Росії залякати іноземний дипломатичний корпус в Україні", – додав міністр.

Сибіга наголосив, що такі дії Росії є проявом ігнорування міжнародних норм і мають отримати рішучу реакцію міжнародної спільноти.

