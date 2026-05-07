На Бучанщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі – ДСНС

У Бучанському районі Київської області триває ліквідація масштабної лісової пожежі, що виникла поблизу села Тарасівщина в умовах аномальної весняної спеки та сильних поривів вітру, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Через аномальну весняну спеку та сильні пориви вітру полум'я стрімко поширилося поблизу села Тарасівщина. Вогонь охопив 70 га лісової підстилки та 30 га відкритої території", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі.

За словами відомства, до гасіння пожежі залучені рятувальники ДСНС, працівники Димерського лісництва, пожежні підрозділи Національної гвардії України та добровольці загону швидкого реагування Червоного Хреста.

"Станом на 18:30 пожежу локалізовано", – інформує пресслужба ДСНС у четвер.

