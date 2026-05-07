Інтерфакс-Україна
Події
22:16 07.05.2026

На Бучанщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі – ДСНС

1 хв читати

У Бучанському районі Київської області триває ліквідація масштабної лісової пожежі, що виникла поблизу села Тарасівщина в умовах аномальної весняної спеки та сильних поривів вітру, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Через аномальну весняну спеку та сильні пориви вітру полум'я стрімко поширилося поблизу села Тарасівщина. Вогонь охопив 70 га лісової підстилки та 30 га відкритої території", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі.

За словами відомства, до гасіння пожежі залучені рятувальники ДСНС, працівники Димерського лісництва, пожежні підрозділи Національної гвардії України та добровольці загону швидкого реагування Червоного Хреста.

"Станом на 18:30 пожежу локалізовано", – інформує пресслужба ДСНС у четвер.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/63340

Теги: #ліси #пожежа #київська

11:02 06.05.2026
На Закарпатті рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в лісництві

23:19 05.05.2026
ОВА: на Мукачівщині вогонь охопив близько 75 га лісу – залучено авіацію та 128 рятувальників

07:31 05.05.2026
До трьох зросла кількість постраждалих через ворожу дронову атаку на Київщині

01:20 05.05.2026
Двоє постраждалих у Броварах через атаку російського дрону

05:20 01.05.2026
Ворог атакував Одещину, виникла пожежа у багатоповерхівці

21:01 30.04.2026
Правоохоронці затримали зловмисника, який кинув гранату на території ТЦК – поліція

20:15 30.04.2026
Пожежу в готелі на Закарпатті локалізовано: вогонь охопив 1000 кв. м – ДСНС

03:12 30.04.2026
Київський обласний ТЦК призначив службове розслідування через повідомлення про можливі затримання співробітників

19:27 27.04.2026
Франція передала Бучанській громаді чотири сучасні автобуси – КОВА

17:31 27.04.2026
Рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі поблизу Ужгорода

