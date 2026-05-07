22:02 07.05.2026

Україна та Швеція обговорили постачання винищувачів Gripen для ЗСУ – Міноборони

Питання можливого постачання шведських винищувачів Gripen для потреб Збройних сил України обговорювалося під час зустрічі у Стокгольмі міністра оборони України Михайла Федорова з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, міністром оборони Полом Йонсоном та представниками компанії Saab, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

У Міністерстві оборони України зазначили, що винищувачі Gripen розглядаються як один із ключових елементів посилення української авіації та протиповітряної оборони, який у поєднанні з літаками F-15, радарами та засобами радіоелектронної боротьби має посилити захист українського повітряного простору.

"Швеція допомагає Україні захищати небо. Зі свого боку, Україна передає партнерам найцінніше – досвід сучасної війни, дані та цифрові рішення, зокрема DELTA", – йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони України у Телеграм.

 

09:26 05.05.2026
Швеція збереже підтримку України й після виборів 2026 року – міністр фінансових ринків

15:45 01.05.2026
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 25 квітня літаків Су-57 та винищувача Су-34 в РФ

15:22 30.04.2026
Швеція арештувала підсанкційний суховантаж Caffa для ймовірної передачі Україні

21:47 29.04.2026
Агенція оборонних закупівель почала розслідування через можливий витік інформації про закупівлю артилерійських пострілів

19:01 29.04.2026
Швеція посилила вимоги до отримання громадянства

20:28 28.04.2026
У Києві відкрився новий офіс Business Sweden – посольство

12:47 25.04.2026
Україна підписала з Азербайджаном 6 угод, зокрема, безпекових та про спільне виробництво – Зеленський

11:32 25.04.2026
Міністр Федоров: Основний фокус у співпраці з Естонією – закупівля дронів та засобів протидії БпЛА

19:23 24.04.2026
Усі парламентські партії Швеції підтримують Україну – голова комітету в закордонних справах

14:04 23.04.2026
Зеленський планує обговорити зі Швецією питання створення системи ППО

