Україна та Швеція обговорили постачання винищувачів Gripen для ЗСУ – Міноборони

Питання можливого постачання шведських винищувачів Gripen для потреб Збройних сил України обговорювалося під час зустрічі у Стокгольмі міністра оборони України Михайла Федорова з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, міністром оборони Полом Йонсоном та представниками компанії Saab, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

У Міністерстві оборони України зазначили, що винищувачі Gripen розглядаються як один із ключових елементів посилення української авіації та протиповітряної оборони, який у поєднанні з літаками F-15, радарами та засобами радіоелектронної боротьби має посилити захист українського повітряного простору.

"Швеція допомагає Україні захищати небо. Зі свого боку, Україна передає партнерам найцінніше – досвід сучасної війни, дані та цифрові рішення, зокрема DELTA", – йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони України у Телеграм.