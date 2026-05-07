21:27 07.05.2026

Зеленський: Усі плани стійкості регіонів мають бути реалізовані до початку опалювального сезону

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність реалізувати всі плани стійкості регіонів до початку опалювального сезону під час зустрічі, присвяченої підготовці областей до зими, зокрема посиленню захисту інфраструктури, відновленню енергетики та координації між центральною владою і регіонами, повідомляється на офіційному сайті президента в четвер.

Як зазначається, такий формат роботи представників комітетів Верховної Ради та областей започаткували для детальнішого опрацювання наявних проблем і можливостей на рівні взаємодії між парламентом і регіонами.

"Важливо робити змістовною комунікацію на всіх рівнях між регіонами та центральною владою – урядом і парламентарями", – зазначив Зеленський.

Серед основних питань обговорення були оновлення захисту інфраструктури, логістика, забезпечення додаткових спроможностей енергетики та відновлення після російських ударів. Представники обласних адміністрацій доповіли про виконання поставлених завдань.

Учасники зустрічі також обговорили необхідні законодавчі зміни, які дадуть змогу розв'язати проблемні питання для ефективної реалізації планів стійкості.

У зустрічі також взяли участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Віктор Микита, народні депутати та голови обласних адміністрацій.

"Кирило Буданов наголосив, що перші результати мають бути вже найближчими місяцями. Присугні визначили завдання на літо й домовилися про подальшу координацію", – йдеться в повідомленні.

Крім того, під час зустрічі йшлося про інші потреби регіонів, зокрема підтримку місцевого бізнесу, аграрного сектору, реалізацію програми "єОселя" та додаткове фінансування для громад.

 

Теги: #регіони #підготовка #зима

16:07 07.05.2026
Свириденко з урядовцями провели зустріч із головами обласних рад з усіх регіонів України

