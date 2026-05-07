Інтерфакс-Україна
Події
21:17 07.05.2026

МЗС: Москва прагне перепочинку, а не миру, брехуни викриті

Фото: МЗС України

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву помічника президента РФ із закордонних справ Юрія Ушакова щодо виведення Сил оборони із неокупованої росіянами території Донецької області як запоруки для миру, зазначивши, що росіяни використали слово "призупинити" замість "зупинити".

"Для тих, хто знає російську мову, це справжня фрейдівська помилка з боку помічника Путіна: він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "призупинилися" (приостановятся), а не "припинилися" (остановятся). Явне зізнання: Москва прагне перепочинку, а не миру. Брехуни викриті", – написав він у соцмережі Х.

Тихий скористався для підтвердження своїх слів повідомленням одного з російських агентств, де дійсно наведений такий вислів.

 

20:37 07.05.2026
Ушаков назвав виведення військ України з Донбасу умовою переговорів, у ЦПД відповіли

19:11 07.05.2026
У РФ заявили про перемир'я з 8 до 10 травня, знову пригрозивши вдарити по центру Києва у разі спроб "зірвати святкування"

10:50 07.05.2026
Бережна: Поки у Венеції тривають мистецькі дискусії, Росія щодня руйнує українські музеї, театри, бібліотеки і церкви

21:42 06.05.2026
Глави МЗС України та Азербайджану обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час переговорів лідерів у Габалі

21:15 06.05.2026
Зеленський: Росія відповіла на пропозицію про припинення вогню ударами, Україна діятиме дзеркально

19:38 06.05.2026
Глави МЗС України та Грузії зазначили конструктивний діалог між країнами і взаємний інтерес в нормалізації відносин

17:09 06.05.2026
Зеленський: Переміщення російської ППО до Москви відкриває можливості для наших далекобійних санкцій

22:20 05.05.2026
Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

15:05 05.05.2026
Судну ASOMATOS було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Єгипті попри позицію Києва – Сибіга

13:03 05.05.2026
У МЗС України відкрився виставковий проєкт "Повернення пам'яті Херсона"

