МЗС: Москва прагне перепочинку, а не миру, брехуни викриті

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву помічника президента РФ із закордонних справ Юрія Ушакова щодо виведення Сил оборони із неокупованої росіянами території Донецької області як запоруки для миру, зазначивши, що росіяни використали слово "призупинити" замість "зупинити".

"Для тих, хто знає російську мову, це справжня фрейдівська помилка з боку помічника Путіна: він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "призупинилися" (приостановятся), а не "припинилися" (остановятся). Явне зізнання: Москва прагне перепочинку, а не миру. Брехуни викриті", – написав він у соцмережі Х.

Тихий скористався для підтвердження своїх слів повідомленням одного з російських агентств, де дійсно наведений такий вислів.