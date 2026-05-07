20:51 07.05.2026

Іноземні добровольці в Силах оборони зможуть простіше отримати тимчасову посвідку на проживання в Україні – Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Уряд спростив отримання тимчасових посвідок на проживання в Україні для іноземців, які воюють або планують долучитися до Сил оборони, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уряд визначає процедури оформлення документів для них. Відтак посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на шість місяців після його завершення", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Також було врегульовано питання для тих, хто планує підписати контракт. Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише в країні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України..

Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу.

"Рішення має прибрати зайву бюрократію та створити більш зрозумілі й нормальні умови перебування в Україні для людей, які захищають нашу державу", – резюмувала прем'єр.

 

