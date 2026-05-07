Інтерфакс-Україна
Події
20:45 07.05.2026

УЧХ працював на місці масштабної лісової пожежі на Закарпатті

1 хв читати
УЧХ працював на місці масштабної лісової пожежі на Закарпатті
Фото: Ukrainian Red Cross

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювала на місці масштабної лісової пожежі на Закарпатті.

"У Закарпатській області команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста долучилася до ліквідації наслідків лісової пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Волонтери розгорнули пункт допомоги, який працював для підтримки рятувальників та всіх залучених служб. Пункт забезпечував базові потреби: питну воду, харчування, можливість підзарядки мобільних телефонів. 

Було  організовано видачу понад 1200 порцій гарячого харчування.

Команда надала першу домедичну допомогу 11 особам. 

До реагування також долучилися волонтери місцевих організацій Українського Червоного Хреста. Робота волонтерів була організована  позмінно, що забезпечило безперервну підтримку рятувальників на місці надзвичайної ситуації.

Загальна площа, охоплена вогнем, сягнула близько 75 гектарів.

 

Теги: #тчху #закарпаття #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:36 06.05.2026
УЧХ надавав допомогу після російських обстрілів у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі

УЧХ надавав допомогу після російських обстрілів у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі

11:02 06.05.2026
На Закарпатті рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в лісництві

На Закарпатті рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в лісництві

08:22 04.05.2026
УЧХ допомагав постраждалим після атаки РФ на житловий квартал Дніпра

УЧХ допомагав постраждалим після атаки РФ на житловий квартал Дніпра

14:46 01.05.2026
УЧХ надавав допомогу постраждалим після російських атак БпЛА на півдні України

УЧХ надавав допомогу постраждалим після російських атак БпЛА на півдні України

20:15 30.04.2026
Пожежу в готелі на Закарпатті локалізовано: вогонь охопив 1000 кв. м – ДСНС

Пожежу в готелі на Закарпатті локалізовано: вогонь охопив 1000 кв. м – ДСНС

11:51 30.04.2026
УЧХ працював на декількох локаціях після російської атаки БпЛА на Одесу

УЧХ працював на декількох локаціях після російської атаки БпЛА на Одесу

15:57 29.04.2026
УЧХ зустрів евакуйованих з Донеччини

УЧХ зустрів евакуйованих з Донеччини

10:25 29.04.2026
УЧХ посилює співпрацю з колегами з Молдови

УЧХ посилює співпрацю з колегами з Молдови

17:55 28.04.2026
Волонтери УЧХ працювали на місці російського обстрілу у Запоріжжі

Волонтери УЧХ працювали на місці російського обстрілу у Запоріжжі

13:35 28.04.2026
Службовий пес винюхав близько 4 млн грн готівки у речах пішохідки на ПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"

Службовий пес винюхав близько 4 млн грн готівки у речах пішохідки на ПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"

ВАЖЛИВЕ

Мінсоцполітики: Мова не про персональні дані українці за кордоном, а статистику для розуміння профілю людей

Зеленський назвав дивним бажання представників деяких держав відвідати Москву: Ми не рекомендуємо

В ОП підтвердили візит Умєрова до Маямі

Умєров цього тижня вирушить до Маямі для зустрічі з Віткоффом – джерело

Зеленський: Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, єдине, що її турбує, – короткострокова тиша на Червоній площі

ОСТАННЄ

Чотири людини, серед них – підліток, поранені через атаку БпЛА окупантів у Запоріжжі – ОВА

Ушаков назвав виведення військ України з Донбасу умовою переговорів, у ЦПД відповіли

ВАКС продовжив Тимошенко строк дії процесуальних обов'язків

Рубіо обговорив з Папою Римським безпекову ситуацію у країнах, які переживають війну, та на Кубі

Міністр Бідний: Рішення МОК щодо Білорусі – це відверто слабка позиція

КНУ ім. Шевченка скасував заборону використовувати Telegram у виші

Україна та Азербайджан підписали меморандум щодо впровадження електронного дозволу на вантажні перевезення

Мінсоцполітики: Мова не про персональні дані українці за кордоном, а статистику для розуміння профілю людей

Зеленський назвав дивним бажання представників деяких держав відвідати Москву: Ми не рекомендуємо

У РФ заявили про перемир'я з 8 до 10 травня, знову пригрозивши вдарити по центру Києва у разі спроб "зірвати святкування"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА