УЧХ працював на місці масштабної лісової пожежі на Закарпатті

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювала на місці масштабної лісової пожежі на Закарпатті.

"У Закарпатській області команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста долучилася до ліквідації наслідків лісової пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Волонтери розгорнули пункт допомоги, який працював для підтримки рятувальників та всіх залучених служб. Пункт забезпечував базові потреби: питну воду, харчування, можливість підзарядки мобільних телефонів.

Було організовано видачу понад 1200 порцій гарячого харчування.

Команда надала першу домедичну допомогу 11 особам.

До реагування також долучилися волонтери місцевих організацій Українського Червоного Хреста. Робота волонтерів була організована позмінно, що забезпечило безперервну підтримку рятувальників на місці надзвичайної ситуації.

Загальна площа, охоплена вогнем, сягнула близько 75 гектарів.